Meteo, con l’arrivo del super anticiclone di Capodanno, avremo temperature sopra la media

“Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 un insolito e decisamente mite anticiclone (di matrice nord africana) si allungherà dal Nord Africa sin verso la Scandinavia, determinando tempo in prevalenza stabile e “caldo” anomalo in molti Stati dell’Europa centro meridionale ” – lo conferma Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com – “Tra San Silvestro e il 2 Gennaio l’ondata di “caldo “ fuori stagione interesserà buona parte dell’Europa centro meridionale con anomalie di temperature a 1500/1600 m circa che potrebbero addirittura toccare i +15/+16°C tra Francia meridionale e orientale, Nord Italia, Area alpina e Stati centrali. Anche su Penisola Iberica, Isole Britanniche, Benelux e a seguire Polonia e Stati danubiani le anomalie potrebbero toccare i 10/13°C oltre le medie del periodo. L’anomalia riguarderà soprattutto le zone collinari e montuose dove foschie e nebbie non limiteranno l’azione del Sole; per i settori di pianura e quelli vallivi tutto dipenderà dalle condizioni microclimatiche locali ma in linea di massima anche laddove il rialzo sarà contenuto, saremo sempre sopra media stagionale. L’evento assumerà caratteri di eccezionalità sia per durata, che potrebbe essere superiore ai 4-5 giorni, che per estensione areale. Molti record storici potrebbero essere battuti a livello locale, ma tutto andrà poi valutato a fine evento. Difficile se non impossibile trovare qualcosa di simile nel passato recente che abbia riguardato così tante Nazioni tutte assieme.”

“Dopo l’ultima perturbazione del 2021, che attraverserà lo Stivale tra lunedì e martedì, anche la nostra Penisola sarà definitivamente raggiunta dal robusto anticiclone” – lo ribadisce il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni che aggiunge – “Ci attendono così un San Silvestro e Capodanno in compagnia del bel tempo da Nord a Sud, eccezion fatta per la presenza di nebbie e nubi basse in val Padana e a tratti su vallate interne del Centro ma anche lungo i versanti tirrenici e Sardegna occidentale” “Il tutto accompagnato da un deciso rialzo termico, soprattutto in collina e sulle nostre Alpi e Prealpi, dove lo zero termico si spingerà anche oltre i 3500m di quota. Entro il weekend si potrebbero registrare valori sino a 18/19°C in località di montagna come Courmayeur, La Thuile, Bardonecchia, Alagna Valsesia, Chiesa in Valmalenco, Limone Piemonte ma anche Vipiteno e Brunico, 14/15°C a Bormio, Cortina, Folgarida, Madonna di Campiglio, Selva di Valgardena, 12/13°C a Sestriere. Anche in pianura di giorno, eccetto laddove la nebbia e le nubi basse persisteranno, si potranno toccare i 15/20°C mentre localmente si potrebbero sfiorare i 23/25°C a Susa e nelle vallate occidentale cuneesi. Stando alle ultime proiezioni l’anticiclone potrebbe iniziare ad indebolirsi a partire dal 3 gennaio, lasciando spazio a correnti più instabili e fresche atlantiche che nei giorni a seguire potrebbero spingere una serie di perturbazioni anche sulla nostra Penisola” – concludono da 3bmeteo.com