Le mostre del 2022 di Fondazione ICA Milano con pittura, scultura, performance

La Fondazione ICA Milano inaugura il 2022 con tre nuovi progetti espositivi in contemporanea negli spazi di via Orobia 26 a Milano.

Fondazione ICA Milano – Istituto Contemporaneo per le Arti, fondazione non profit dedicata alle arti contemporanee, alla ricerca e alla sperimentazione, offre alla città di Milano un’ampia proposta culturale per la stagione 2022, aprendo al pubblico tre eventi imperdibili. Sarà infatti possibile, a partire dal 18 gennaio 2022, visitare la mostra Olympia Scarry. White Noise, dedicata all’artista svizzera Olympia Scarry (1983). Le sue sculture dialogano con opere di Jennifer Allora e Guillermo Calzadilla e con la composizione di Stephen O’Malley Avaeken. Fino al 6 febbraio 2022. É a cura di Alberto Salvadori la mostra allestita al primo piano della Fondazione, C’era l’acqua, ed io da sola, la prima personale italiana della pittrice Christine Safa (1994). Gli spazi esterni ospitano il progetto The Other: A Familiar Story di Maria D. Rapicavoli (1976), commissionato da The Shelley & Donald Rubin Foundation for the 8th Floor, New York, in collaborazione con Westfälischer Kunstverein di Münster.

Entrambe le rassegne rimarranno aperte fino al 6 marzo 2022.