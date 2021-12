Taxiblu: crollo turismo “mazzata per la città”

“Da dover essere il mese del rilancio, dicembre, si è purtroppo trasformato se non nel peggiore di questo 2021 – spiega Stefano Salzani presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi milanese – nel mese dove certamente il divario tra corse previste (rispetto a i numeri pre pandemia) e quelle realmente effettuate e prenotate è senza dubbio più ampio. L’ autunno appena trascorso aveva lasciato ben sperare grazie anche alla ripartenza dei grandi eventi in presenza e al turismo, anche se in larga parte solo europeo. L’inverno almeno sino ad oggi però non lancia buoni segnali lavorativamente parlando ed è palese che la difficile situazione legata alla pandemia ormai condiziona direttamente o indirettamente il nostro lavoro e quello di una buona parte delle attività cittadine. Il settore dell’accoglienza e della ristorazione e poi di riflesso attività commerciali, musei ed attrazioni turistiche in genere non fatico a immaginare che siano a loro volta interessati. Un calo del turismo che mai come oggi e in questo periodo fa sentire la sua importanza sull’ economia cittadina. Un’ ulteriore “mazzata” anche per il nostro settore e che certo alle porte di un nuovo anno non può certo lasciarci tranquilli come immaginavamo anche solo qualche mese fa”.

