Primo gennaio torna “Danza con me”, il grande show della danza di Roberto Bolle

Anche quest’anno torna il grande show della danza di Roberto Bolle, Danza con me. In prima serata su Rai1 l’1 gennaio 2022. In prima serata su Rai1 torna il 1° gennaio 2022 il grande show della danza di Roberto Bolle, Danza con me, prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl. Anche questa quinta edizione ospiterà artisti molto speciali provenienti da vari ambiti per celebrare il ritorno alla vita in tutte le sue forme, con camei e partecipazioni inedite e originali del mondo della musica e del cinema, della danza e della cultura, della letteratura e della televisione stessa. Condurrà la serata Serena Rossi che non mancherà di mettersi in gioco, spingendosi in territori nuovi. Accanto a lei, l’ironia di Lillo. Ospite d’eccezione della serata John Malkovich, il quale, oltre a prestarsi alle dinamiche del programma, porterà un pezzo teatrale di grande leggerezza e fascino, accompagnato dagli artisti IGUDESMAN & JOO. Ornella Vanoni sarà l’anima di un’inedita “compagnia di ballo” formata da alcune delle attrici italiane più amate del momento: Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Sabrina Impacciatore, Diana del Bufalo. La musica sarà come sempre tra gli ingredienti principali del programma: tra gli ospiti il duo Colapesce e Dimartino; BOOSTA accompagnerà Roberto Bolle in due momenti di danza suggestivi, sia nella sua chiave più elettronica, sia in quella più melodica. La giovane Frida Bollani Magoni emozionerà con il suo talento al piano e alla voce, Roberto Bolle e i primi ballerini della Scala. E, sempre al pianoforte, impreziosirà un balletto di danza classica contemporanea, la musicista Beatrice Rana. Una riflessione, composta di danza e parole, sul tempo e il suo rapporto con l’amore, è realizzata da Roberto Bolle e la prima ballerina della Scala di Milano, Virna Toppi, insieme agli attori Jasmine Trinca e Alessandro Borghi.

In questa edizione si è voluto anche celebrare il ritorno allo sport: per la prima volta la danza di Bolle si unirà alla leggiadria delle Farfalle Olimpiche. La presentazione e l’approfondimento di alcuni dei pezzi più importanti e significativi del programma di danza di quest’anno sono stati affidati a Nicola Lagioia e Silvia Avallone, Franca Leosini, Carla Signoris, Valerio Lundini. La grande danza di Roberto Bolle, sempre al centro di Danza con me, vede quest’anno il ritorno di alcune grandi star del panorama internazionale: Svetlana Zakharova, prima ballerina assoluta del Bolshoi di Mosca: a lei il compito di omaggiare, insieme a Bolle, Carla Fracci eseguendo quello che fu il grande cavallo di battaglia della danzatrice milanese, Giselle. Ci sarà poi un altro caposaldo del repertorio: Paquita, di Marius Petipa, qui danzato dall’Étoile accompagnato dalle giovani allieve dell’Accademia della Scala di Milano e soprattutto da Marianela Nunez, prima ballerina del Royal Ballet di Londra, con la quale Bolle danzerà anche l’intramontabile L’Histoire de Manon, di Kenneth MacMillan. Danza con me è un programma di Roberto Bolle, prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl, scritto da Roberto Bolle e Pamela Maffioli, con Rossella Rizzi, Luca Bizzarri, Giovanni Bognetti. La direzione artistica è di Roberto Bolle. Le scene sono di Marco Calzavara. La fotografia di Marco Lucarelli. La regia di Cristiano D’Alisera. Ideazione Grafica e Messa in Scena Cristina Redini. La consulenza musicale di Giorgio Oreglio. Direttore di produzione Massimo Tomirotti. A cura di Francesca Bignami. Produttore Esecutivo Rai Michela Amendolea. Produttore Esecutivo Ballandi Claudio Tarquini.