Milano, Teatro Lirico ripartito con tutto esaurito per Ale e Franz e la benedizione del ‘taaac…!’ di Renato Pozzetto

Il Direttore Matteo Forte: ecco il nostro regalo di Natale ai milanesi e a tutti gli amanti dell’arte e dello spettacolo. Un esordio con il ‘tutto esaurito’ per la ‘prima’ del teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano che, ieri sera, ha rialzato il sipario dopo oltre vent’anni. Tutti presenti i possessori dei mille biglietti disponibili per ‘Comincium’, lo spettacolo di Ale e Franz in scena fino al 9 gennaio. Tra loro anche Renato Pozzetto, consulente artistico del teatro, che ha dato il via libera all’apertura con il suo classico ‘Taaac…!’. Presenti anche il suo storico ‘compagno d’avventure’ Cochi Ponzoni, Claudio Bisio. “Culturalmente parlando – ha commentato il direttore generale del Lirico e amministratore delegato di Stage Entertainment, Matteo Forte – è il più bel regalo che si potesse fare a Milano in vista di questo Natale. E’ veramente commuovente vedere come Milano e i milanesi ci stiano dimostrando tutto il loro affetto venendo numerosi in teatro”.

