Buon Natale ai nostri lettori

Cari lettori di Milanopost Auguri di Buon Natale a tutti Voi e alle Vostre famiglie.

E’ un Natale strano, a cui ci siamo avvicinati nella convinzione che tutto stesse rientrando nella normalità dopo 2 anni di pandemia. Invece proprio ora torna l’allarme sociale e l’obbligo di una vita comunitaria più prudente a causa della variante Omicron.

Non cambia però lo spirito che Natale deve infonderci: stringersi agli affetti più cari e fermarsi a riflettere sui valori più profondi della nostra esistenza.

Anche la nostra Milano vive una fase contraddittoria.

Milanopost racconta una metropoli ricca di eccellenze e dinamismo ma anche attraversata da povertà, problemi sociali e fenomeni di illegalità diffusa.

E continueremo a raccontare storie di fragilità e di degrado, infischiandocene dei poteri forti della città, non per mera contrapposizione politica ma per lo spirito ambrosiano di aiutare i più deboli concretamente e cercare di risolverne i problemi attraverso una solidarietà concreta e non parolaia.

Buon Natale