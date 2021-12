AMSA comunica variazioni calendario raccolta rifiuti 25 e 26 dicembre

Amsa, società del Gruppo A2A, comunica che in occasione delle festività natalizie di sabato 25 e domenica 26 dicembre, i servizi di raccolta rifiuti nei Comuni serviti dall’Azienda subiranno le seguenti variazioni: a Milano sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta carta e cartone, plastica e metallo, vetro, umido e indifferenziato. Garantita la raccolta dell’umido per le grandi utenze con servizio notturno. Il ritiro verrà recuperato domenica 26 ed effettuato per tutte le frazioni ad esclusione dell’umido delle utenze domestiche. In entrambi i giorni resteranno chiuse le riciclerie cittadine; a Bresso sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. La raccolta dell’organico e dell’indifferenziato sarà anticipata a venerdì 24 dicembre, mentre carta e vetro saranno recuperate lunedì 27 dicembre; a Buccinasco, Corsico, Gerenzano, Lacchiarella e Trezzano sul Naviglio sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. Sarà recuperato Lunedì 27 dicembre; a Novate Milanese sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. La raccolta dell’organico sarà recuperata lunedì 27 dicembre, mentre il ritiro di indifferenziato e multimateriale è previsto a mercoledì 29 dicembre; a Pero sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di organico e vetro sarà recuperata lunedì 27 dicembre, mentre il ritiro di indifferenziato e multimateriale è previsto mercoledì 29 dicembre; a Pioltello sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta della carta è anticipata a giovedì 23 dicembre mentre indifferenziato e organico saranno raccolti venerdì 24 dicembre; a San Donato Milanese sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di venerdì 24 dicembre è anticipata al pomeriggio pertanto l’esposizione dei rifiuti dovrà avvenire entro le ore 13.00; a San Giuliano Milanese sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; il servizio è anticipato a mercoledì 22 dicembre; a Saronno sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato e vetro è posticipata a lunedì 27 dicembre, mentre il ritiro di umido, carta e multimateriale è previsto martedì 28 dicembre; a Segrate sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta multimateriale sarà recuperata lunedì 27 dicembre, mentre il ritiro di indifferenziato e organico è posticipato a martedì 28 dicembre; a Settimo Milanese Sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; carta e multimateriale saranno raccolti il 24 dicembre. Il ritiro dell’organico sarà recuperato lunedì 27 dicembre; a Cormano e Uboldo non sono previsti servizi di raccolta. I Centri di Raccolta e le Piattaforme Ecologiche rimarranno chiusi il 25 e il 26 dicembre. Ulteriori informazioni sui servizi di Amsa sono disponibili nella sezione dedicata ai cittadini del sito www.amsa.it.

