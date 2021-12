Berni (FI) Interrogazione in Municipio 1: “Il Policlinico di Milano Potrebbe dare miglior accesso ai cittadini”

L’ente ospedaliero lascia chiuso il cancello di via Lamarmora, costringendo i pazienti a un lungo giro a piedi.

Interrogazione di Giampaolo Berni Ferretti al Municipio 1 di Milano.

Solo poco tempo fa con la (delibera n.17 del 2017), recentemente richiamata agli atti del nuovo Consiglio di Municipio 1, partendo da una riflessione sulla risistemazione di via Lamarmora e dopo un confronto serrato tra maggioranza ed opposizione, i consiglieri hanno approvato all’unanimità un odg sul riassetto complessivo di corso di Porta Romana e Vigentina (La Zona dei Servizi di Milano).

MM Crocetta

La zona di cui stiamo parlando è servita dalla Metropolitana Milanese – Linea 3: giova ribadirlo, è quella di corso di Porta Romana e vie limitrofe, particolarmente in prossimità del Largo Crocetta con le vie Lamarmora, della Commenda, Pietro Micca, Pace, Manfredo Fanti, Curtatone, Orti e Porta Vigentina: è storicamente il quartiere con la più alta concentrazione di servizi rivolti all’intera città.

Per brevità ricordiamo solo il Gaetano Pini, le numerose cliniche Private, circa 10 tra asili, scuole (scuole superiori private e pubbliche), l’ Università Statale di Milano, il Policlinico, il Tribunale, l’Umanitaria e la caserma dei Carabinieri in via Lamarmora.

La pianificazione dell’arredo urbano era ferma al 1984 in occasione dei lavori della MM3 che sta collegandosi proprio in quel punto con la MM4 di nuova costruzione.

La smart city

Tutti gli interventi previsti dalle delibere del Consiglio di Municipio 1 parlano ai milanesi di un’idea: per esempio correttivi (appena cominciati) come il rialzamento delle fermate dei tram per permettere di accedervi più agevolmente e raggiungere facilmente al Policlinico con un mezzo pubblico: pensiamo a una carrozzina per un disabile o, nel caso di una madre, alla visita dopo 3 mesi dalla nascita di un figlio (La Smart City).

Invece un cancello dell’Ospedale resta chiuso: perché?

Recentemente il Policlinico ha chiuso agli utenti gli accessi dalla via Lamarmora e della Commenda. Lo ha svolto incurante del fatto che la fermata della Metropolitana Milanese non è sopprimibile …ed è proprio a pochi metri dal cancello ora chiuso.

Assistiamo da giorni a veri e propri assembramenti (vedi foto) di cittadini che si fermano davanti all’ingresso chiuso di via Lamarmora aspettando che qualcuno gli apra.

In ogni caso, riteniamo che non sia corretto obbligare un utente del Policlinico (soprattutto se bisognoso di cure od anziano) al lungo giro dell’isolato, dopo essere arrivato con la MM3 a Crocetta per accedere al Servizio Sanitario Pubblico che il Policlinico eroga.

Giampaolo Berni Ferretti con l’ Interrogazione del 21 dicembre 2021 “Ingresso del Policlinico di Milano dalle via Lamarmora e della Commenda” chiede al Presidente del Municipio 1 :

– di interessarsi presso la Presidenza del Policlinico per palesargli questa situazione di disagio dei cittadini milanesi e degli utenti del Policlinico, al fine di comprendere se e quando la situazione sarà riportata alla normalità, anche e soprattutto alla luce della presentazione del Progetto del Nuovo Policlinico ai residenti di Porta Romana ed alle sue associazioni. Vedi: link iniziativa di presentazione del Nuovo Policlinico

– di interessarsi presso la Presidenza del Policlinico per comprendere e sapere a che punto sono i lavori per il Nuovo Policlinico (nel dettaglio) e di comprendere (nel dettaglio) i tempi per la loro realizzazione.

Giampaolo Berni Ferretti