ATM: gli orari dei mezzi per Natale, Capodanno e le feste

Atm ha organizzato il servizio per le festività e ha messo a punto gli orari di metropolitane, autobus e tram per il 25 dicembre, 1 gennaio e l’Epifania.

Stop anticipato a Natale, mezzi attivi anche di notte a Capodanno. Il giorno di Natale i mezzi saranno attivi dalle 7 alle 19:30 e non faranno servizio le linee notturne.

Queste le prime e ultime partenze delle metro:

M1

DA SESTO FS PER BISCEGLIE 7:10 19:06

DA SESTO FS PER RHO FIERA 7:19 18:56

DA SESTO FS PER MOLINO DORINO 7:19 19:12

DA BISCEGLIE PER SESTO FS 7:21 19:16

DA MOLINO DORINO PER SESTO FS 7:09 19:03

DA RHO FIERA PER SESTO FS 7:22 19:00

DA DUOMO PER BISCEGLIE 7:29 19:25

DA DUOMO PER MOLINO DORINO 7:38 19:31

DA DUOMO PER RHO FIERA 7:38 19:15

DA DUOMO PER SESTO FS 7:28 19:30

Frequenze

tratta Sesto FS-Pagano: treni ogni 8 minuti

diramazioni Rho Fieramilano e Bisceglie: treni ogni 16 minuti

M2

DA ABBIATEGRASSO PER CASCINA GOBBA 6:51 19:11

DA ASSAGO FORUM PER CASCINA GOBBA 6:56 19:15

DA FAMAGOSTA PER COLOGNO NORD 7:13 19:21

DA FAMAGOSTA PER GESSATE 7:03 19:05

DA GESSATE PER FAMAGOSTA 6:59 19:03

DA COLOGNO NORD PER FAMAGOSTA 6:53 19:05

DA CASCINA GOBBA PER ASSAGO FORUM 7:00 18:48

DA CASCINA GOBBA PER ABBIATEGRASSO 7:09 19:25

Frequenze

Famagosta – Cascina Gobba: treni ogni 7 minuti

Diramazioni Assago Forum, Cologno Nord e Gessate: treni ogni 30 minuti

M3

DA COMASINA PER SAN DONATO 7:00 19:20

DA SAN DONATO PER COMASINA 7:00 19:24

DA DUOMO PER SAN DONATO 7:17 19:36

DA DUOMO PER COMASINA 7:14 19:38

Frequenze

Treni ogni 7 minuti

M5

DA BIGNAMI PER SAN SIRO 7:00 19:34

DA SAN SIRO PER BIGNAMI 7:00 19:31

DA GARIBALDI PER BIGNAMI 7:15 19:46

DA GARIBALDI PER SAN SIRO 7:12 19:47

Frequenze

Treni ogni 4 minuti circa

Inoltre, dal 23 dicembre al 2 gennaio i treni serali della M2 viaggeranno normalmente lungo tutta la linea, anche tra Villa Fiorita e Gessate. Riapriremo il cantiere per il rinnovo dei binari da lunedì 3 gennaio, quando i bus torneranno a sostituire i treni tra Villa Fiorita e Gessate dopo le 22. Maggiori informazioni a questa pagina.

Orari di Capodanno e degli altri giorni

Venerdì 31 dicembre, la notte di Capodanno, tutte le linee metropolitane e di superficie seguono l’orario del sabato. Sono in normale servizio i bus delle linee notturne.

Questi gli orari degli altri giorni:

Orari delle metropolitane

24, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre, 3, 4, 5 e 7 gennaio: orario del sabato.

26 dicembre, 1, 2 e 6 gennaio: orario festivo.

Orari di bus, tram e filobus

24, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre, 3, 4, 5 e 7 gennaio: orario del sabato. Il 24 dicembre le linee che attraversano il centro sono rinforzate con corse aggiuntive. Negli stessi giorni, le linee 709, 926, 927 seguono l’orario dal lunedì al venerdì. Le corse scolastiche sono sospese.

26 dicembre, 1, 2 ,6 e 8 gennaio: orario festivo. Fanno eccezione le linee suburbane e le linee 38, 39, 55, 89, NM1, NM2 e NM3, che l’8 gennaio seguono l’orario del sabato (senza corse scolastiche).

Rete notturna

I bus delle linee notturne non fanno servizio nelle notti tra il 24 e il 25 e tra il 25 e il 26 dicembre.

Negli altri giorni:

Le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94 sono in servizio come al solito nelle notti tra il venerdì e il sabato e tra il sabato e la domenica. Sono in servizio anche nelle notti tra il 31 dicembre e l’1 gennaio e tra il 5 e 6 gennaio.

Le linee NM1, NM2, NM3, N25, N26 e 90/91 sono in servizio come di consueto tutte le notti.

Atm Point

Venerdì 24 e 31 dicembre gli ATM Point di Duomo, Cadorna, Centrale, Garibaldi, Loreto, Romolo e Zara sono aperti dalle 7:45 alle 13:30

Sabato 25, domenica 26 dicembre e sabato 1 gennaio tutti gli ATM Point sono chiusi

Domenica 2 e giovedì 6 gennaio gli ATM Point di Duomo, Cadorna e Centrale sono aperti dalle 10:15 alle 17:30. Sono chiusi tutti gli altri

L’Atm Point di Monza è chiuso dal 24 dicembre al 2 gennaio e il 6 gennaio.

Nelle altre giornate gli Atm Point seguono il consueto orario.

Parcheggi di corrispondenza

I parcheggi a raso di Cologno Nord, Gessate e San Leonardo sono utilizzabili gratuitamente senza la presenza di personale Atm dalle ore 20 del 24 dicembre alle ore 7 del 10 gennaio

Il parcheggio Forlanini segue il consueto orario

Il parcheggio a raso di Crescenzago è chiuso dalle 20 del 24 dicembre alle 7 del 10 gennaio

Tutti i parcheggi multipiano sono aperti a pagamento dalle 5:30 nei giorni feriali e dalle 6 nei giorni festivi fino all’1 di notte.

I parcheggi di Pisani, Abbiategrasso, Bovio, Lorenteggio e Romolo raso saranno regolarmente aperti e a pagamento 24 ore su 24.

Il 25 dicembre chiudono alle 21 i parcheggi di Molino Dorino, Bisceglie, Lampugnano, Caterina da Forlì, Famagosta, Cascina Gobba, Romolo Multipiano, San Donato Paullese/Emilia, Maciachini, Rogoredo e Cassiodoro.

Il 31 dicembre i parcheggi di Bisceglie, Lampugnano, Molino Dorino, Famagosta, Forlanini, Cascina Gobba, San Donato Paullo/Emilia e Rogoredo seguono il consueto orario. I parcheggi di Caterina da Forlì, Romolo Multipiano, Maciachini, e Cassiodoro chiudono alle 21.