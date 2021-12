Polizia Penitenziaria: concorso per 411 allievi vice ispettori

Titolo di studio richiesto: Diploma. Presentazione Domanda: 13 gennaio 2022

Il Ministero della Giustizia ha indetto una selezione pubblica finalizzata all’assunzione di 411 Allievi Vice Ispettori per la Polizia Penitenziaria così suddivisi: 378 uomini e 33 donne.

I requisiti richiesti ai candidati sono i seguenti: possesso del diploma, cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, idoneita’ fisica, psichica e attitudinale al servizio, possesso delle qualita’ morali e di condotta etc. Il concorso si svolgerà attraverso le seguenti fasi: prova preliminare, che consisterà in una serie di domande a risposta a scelta multipla vertenti sulle materie di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile; prove di efficienza fisica, che consisteranno nel superare diverse prove ginnico-atletiche; accertamenti psico-fisici e accertamenti attitudinali.

Superate tutte queste prove i candidati dovranno sostenere una prova scritta vertente sulle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario e infine dovranno superare la prova orale vertente, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su ordinamento dell’amministrazione penitenziaria, diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto civile. Per coloro che ne hanno fatto richiesta nella domanda è possibile integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere a scelta tra inglese, francese o tedesco. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapito e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), possesso del diploma e della cittadinanza italiana, iscrizione alle liste elettorali, di non aver a proprio carico condanne penali etc. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 13 gennaio 2022

