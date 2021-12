LR Rigenerazione Urbana, Piscina (LEGA): “Approvato emendamento bonus volumetrici edifici abbandonati anche in aree semiperiferiche”

“Sono felice di annunciare che, grazie allo splendido lavoro del gruppo Lega di Palazzo Marino, siamo riusciti a far approvare l’emendamento a mia firma che permette di concedere il bonus volumetrico stabilito dalla Legge Regionale sulla Rigenerazione urbana anche nelle aree semiperiferiche della città”, ha dichiarato Samuele Piscina, Consigliere Comunale di Milano e Vicecommissario cittadino della Lega.

“La maggioranza di Sala voleva infatti escludere dal bonus volumetrico, concesso dalla Regione, tutte le aree semiperiferiche della città, cosiddette ‘tessuti urbani compatti a cortina’. Sarebbe stato un danno enorme per Milano e a pagarne le conseguenze sarebbero stati i cittadini. La Legge Regionale di Rigenerazione Urbana, infatti, stabilisce un principio di premialità per coloro che intendano recuperare degli stabili abbandonati da più di un anno, lì dove è evidente il degrado e spesso avvengono occupazioni abusive ed episodi di criminalità che si ripercuotono poi sul quartiere. Per questo motivo, a fronte di centinaia di emendamenti presentati, ho puntato tutto su quello che permetteva il reinserimento di queste aree, a patto che non si superasse in altezza l’edificio più alto del circondario, trovando così una sintesi con la maggioranza in cambio del ritiro di diversi emendamenti”.

“La delibera, approvata ieri sera dal Consiglio Comunale, ovviamente non ci soddisfa minimamente poiché adotta il bonus minore possibile concesso dalla Regione e risulta troppo restrittiva e pertanto ha ottenuto il voto contrario del gruppo. Non si capisce infatti per quale motivo la sinistra milanese insista a osteggiare la riqualificazione di aree abbandonate e pericolose. Nello stesso momento”, conclude l’esponente leghista, “siamo riusciti a includere l’emendamento fondamentale che cancella l’esclusione di una grande fetta di città dall’ottenimento del bonus volumetrico per recuperare gli stabili abbandonati, riportando un minimo di equità di trattamento tra tutti i quartieri e i cittadini milanesi”.