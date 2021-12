Fabbrica Vapore, nessuna offerta per ostello gioventù e non meraviglia gara deserta: spazi occupati abusivamente

E’ andata deserta la gara, indetta da Palazzo Marino, per l’affidamento del servizio di ostello della gioventù all’interno dell’immobile di proprietà comunale Palazzina Liberty presso la Fabbrica del Vapore. Al 9 dicembre, termine ultimo del bando, nessuna offerta è stata presentata.

A dicembre dello scorso anno erano state approvate dalla giunta le linee di indirizzo per la realizzazione di un ostello alla Fabbrica del vapore, al secondo piano della Palazzina Liberty. A inizio del 2021 era stato pubblicato l’avviso pubblico per l’affidamento di 448 metri quadrati suddivisi su due piani. La tipologia di struttura ricettiva sarebbe dovuta essere ‘Ostello della gioventù’, affidata in gestione al vincitore del bando per nove anni.

Da anni gli spazi della Fabbrica del Vapore sono occupati abusivamente dal centro culturale Tempio del Futuro Perduto.

“Non stupisce affatto che la gara per l’ostello della gioventù da realizzare all’interno della Palazzina Liberty della Fabbrica del Vapore sia andata deserta, visto e considerato che quegli spazi sono occupati abusivamente dal Tempio del Futuro Perduto. Altro non è che un centro sociale abusivo che fa incassi in nero alla faccia dei commercianti regolari vessati dai controlli. Finché la sinistra non abbandonerà la propria ideologia sgomberando l’immobile sarà praticamente impossibile che qualcuno si faccia avanti. Non è così strano, anzi. Purtroppo dobbiamo constatare ancora una volta come la giunta Sala applichi due pesi e due misure quando di mezzo ci sono i centri sociali: la bilancia pende sempre a loro favore e questa è un’ingiustizia a cui bisogna velocemente porre fine”. Così Silvia Sardone, (Lega)