De Corato visita sala operativa Aler: già collegate 500 telecamere

“Ieri pomeriggio ho avuto l’occasione di visitare la control room presso la sala operativa di Aler in viale Romagna a Milano, insieme al presidente dell’Azienda, Angelo Sala. Ho avuto modo di apprezzare l’alta tecnologia in capo all’Azienda. Nulla da invidiare ad altre centrali operative”. Lo afferma l’assessore regionale a Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione, Riccardo De Corato, in visita presso la control room della sala operativa di Aler in viale Romagna. “Recentemente – ricorda l’assessore – Regione Lombardia ha finanziato 200.000 euro per la videosorveglianza e la vigilanza privata nelle case Aler. Nello specifico, in via sperimentale, sono nella fase terminale di realizzazione i progetti presentati dall’Aler Milano e dall’Aler Pavia – Lodi”. “Presto – continua – saranno collegate alla centrale di viale Romagna anche le nuove telecamere finanziate dal mio assessorato, circa un centinaio, nei quartieri Mazzini, Lorenteggio e San Siro di Milano e in alcuni edifici Aler a Cernusco sul Naviglio, a Cinisello Balsamo e a Garbagnate Milanese”. Questa sala operativa, gestita da personale della Vigilanza privata h24, oltre alle telecamere che abbiamo finanziato recentemente, ne conta, a essa collegate – sottolinea l’assessore – altre 500 in 11 quartieri della città. Ricordo che il compito della vigilanza privata è pertanto quello di supporto e ausilio alle Forze dell’ordine. Spetta poi alla Polizia o Carabinieri procedere, eventualmente, all’arresto. Telecamere e vigilanza servono, infatti, specialmente per segnale all’autorità di pubblica sicurezza le occupazioni abusive entro le 48 ore. Così da intervenire in flagranza di reato senza provvedimento dell’autorità giudiziaria e procedere allo sgombero”. “La volontà di Regione – conclude l’assessore De Corato – è quella di rendere i quartieri sicuri per tutti i cittadini”. (mianews)

