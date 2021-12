Buon Natale dal Duomo con uno speciale concerto in streaming dei Cameristi della Scala

Il 25 dicembre, alle ore 17.00, sul canale YouTube dell’orchestra. Musiche di Sarti e di Vivaldi. La Veneranda Fabbrica del Duomo augura buon Natale con una speciale proposta musicale in streaming per il 25 dicembre.

Grazie alla collaborazione con i Cameristi della Scala, sul canale YouTube Cameristi della Scala WebTv, il giorno di Natale, alle ore 17.00, sarà trasmesso il Concerto nel Duomo: un’esecuzione straordinaria dalla Cattedrale con protagonista la nota orchestra da camera fondata nel 1982, composta da musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala di straordinario valore artistico e spirituale.. Le suggestioni sonore della grande musica si fonderanno con quelle visive del Duomo, dando vita a un viaggio contemplativo di straordinario valore artistico e spirituale. L’evento vede protagonisti i Cameristi della Scala diretti dal maestro Giulio Prandi, affiancati dal Coro Universitario del Collegio Ghislieri di Pavia, con i soprani Federico Fiorio e Marta Redaelli e il contralto Marta Fumagalli. Il programma dell’esecuzione prevede Regina Coeli per coro, archi e organo di Giuseppe Sarti (1729 – 1802), il Concerto in re minore RV 128 per archi e basso continuo e Gloria RV 589 per soli, coro, tromba, oboe, archi e basso continuo di Antonio Vivaldi (1678 – 1741). Una scelta che, nella prima parte, si fonde strettamente con la storia del Duomo: Giuseppe Sarti, prolifico compositore settecentesco, fu nominato Maestro di Cappella dal 1779 al 1787, a seguito del concorso bandito dopo la morte del Fioroni, al quale presero parte otto concorrenti, tra i quali Carlo Monza e Agostino Quaglia, primo organista della Cattedrale. Assolvendo a tale incarico, compose oltre un centinaio di composizioni sacre che si conservano nell’Archivio della Veneranda Fabbrica. Il Gloria di Antonio Vivaldi risale circa al 1716: diviso in dodici parti, è fra gli esempi più celebri di spiritualità barocca, oscillante fra momenti di delicato intimismo e di estroversa grandezza e brillantezza celebrativa. La durata complessiva del concerto è di circa 35 minuti.

www.duomomilano.it