Milano/Eventi- Chiesa Santa Maria alla Fonte ‘La barca del ‘700’ e ‘Concerto di Natale’ Brani di A. Corelli, Pergolesi, Vivaldi e altri autori.

Gruppo da camera formato da giovani e capaci musicisti affiancati da tre solisti e coordinati dal Maestro Davide Rocca. Con i soprani Debora Kats e Martina Ruzzo. Spettacolo proposto dalla Rete Culturale Cantosospeso in collaborazione con la Rede Cultural Luther King di São Paulo. Martedì 21 Dicembre 2021 ore 21, via Chiesa Rossa 55 (Metro Abbiategrasso).

La chiesetta Santa Maria alla Fonte, la ‘Chiesina rossa’ per i milanesi, retta dai Frati Cappuccini, sempre più al centro della vita comunitaria e culturale della città. Martedì 21 Dicembre 2021 alle ore 21 ospiterà una serata musicale in memoria del M° Martinho Lutero Galati, offerta dalla Rete Culturale Cantosospeso in collaborazione con la Rede Cultural Luther King di São Paulo. Si esibisce un gruppo da camera formato da giovani e capaci musicisti affiancati da tre solisti e coordinati dal Maestro Davide Rocca, con i soprani Debora Kats (Brasile) e Martina Ruzzo (Italia). I brani sono ‘La barca del ‘700′ e Concerto di Natale di A. Corelli, Pergolesi, Vivaldi e altri autori.

‘La barca del ‘700″ è un progetto musicale che il M° Martinho Lutero aveva avviato a São Paulo del Brasile con l’idea di creare una formazione strumentale e vocale nella quale accanto a professionisti affermati ci fosse la possibilità di formazione per giovani strumentisti e cantanti. Il progetto persegue anche l’idea di attraversare molti mari per presentare opere di compositori del Settecento, attivi nei vari Continenti e che hanno segnato il loro e il nostro tempo. Attraversare confini con la musica era l’ispirazione da sempre portata avanti dal M° Martinho Lutero Galati, che per 35 anni ci ha fatto conoscere repertori musicali poco conosciuti di tutto il mondo.

Il concerto del 21 Dicembre sarà l’occasione per vedere all’opera l’ensemble italiano della “Barca del ‘700” nato per volontà di Tais Conte Renzetti, direttrice di Cantosospeso e allieva del M° Martinho Lutero, con l’intento di coordinare musica strumentale e vocale (voce intesa nelle sue varie declinazioni – solistica o corali), in collaborazione con le due Reti culturali Luther King e Cantosospeso, sotto la guida vocale del Maestro Davide Rocca, che collabora da più di 25 anni con le stesse e con il Maestro Martinho Lutero. I giovani musicisti sono: Elisa Scanziani, Lorena Granado Guillén, Francesco Melis (violino), Federico Gerboni ( viola), Christine Cullen (violoncello), Fabrizio Buzzi (contrabbasso), Maxine Risotto (clavicembalo). La presenza delle soprano Debora Katz e Martina Russo significa un nuovo inizio del progetto Vocalia, ideato dal Maestro Martinho Lutero molti anni fa, con la speranza che torni ad essere anch’esso un ponte tra le vocalità dei diversi Continenti. Il primo violino sarà il M° Bruno Tripoli che tante volte ha accompagnato i concerti del M° Martinho Lutero Galati.

Basso: Davide Rocca. Direzione: Tais Conte Renzetti

Per info e prenotazione: info@cantosospeso.it

Costo 15 €.

(Dal 6 Dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 l’ingresso ai concerti è consentito esclusivamente alle persone munite del Super Green Pass o Green Pass rafforzato che attesti la vaccinazione o la guarigione da Covid-19).