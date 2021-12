Milano, Bestetti (FI): collocare nuova moschea in via Novara è sfregio a cittadini e Consiglio Comunale

“La conferma ricevuta dal Vicesindaco Scavuzzo in merito al trasferimento nel parcheggio di via Novara della moschea-capannone collocata al Palasharp è un inaccettabile sfregio ai cittadini e alle decisioni assunte dal Consiglio comunale”.

Così in una nota Marco Bestetti, Consigliere comunale di Forza Italia, autore dell’interrogazione rivolta alla Giunta Sala sulla questione moschea.

“Il Consiglio Comunale – prosegue – aveva infatti esplicitamente escluso quest’area dal Piano delle Attrezzature Religiose, perché ritenuta inidonea ad ospitare un luogo di culto. Peraltro, da più di un anno, ai fini del contrasto alla pandemia da Covid-19, nel parcheggio di Via Novara è stato realizzato un grande hub gestito dall’Esercito Italiano e da Regione Lombardia per effettuare tamponi e somministrare vaccini anti-Covid.

Il Comune di Milano abbandoni questa idea lontana dal buonsenso e degli interessi dei cittadini e collochi la moschea-capannone del Palasharp in una delle altre aree appositamente destinate a luogo di culto. Con il sostegno della gente, non abbiamo alcuna intenzione di arrenderci. Forza Italia sarà al fianco dei cittadini per tutelare i nostri quartieri e la dignità del Consiglio Comunale”, conclude Bestetti.