L’aquilone e l’intelligenza del cuore

“Ma sì, mi credono un po’ scemo perché non so discutere di politica, di arte e via discorrendo, ma sono cresciuto in una soffitta sempre fredda, con un camino che voleva la legna, ma non c’era e poi mia madre mi ha mandato a scuola e risparmiavo i soldi del tram perché volevo le scarpe nuove… e io i conti li sapevo fare, eccome se li sapevo fare, ma i soldi erano sempre troppo pochi per andare al cinema o a ballare e poi arrivò anche un lavoro in una mensa di operai che fanno anche oggi le gomme e si lamentano per i turni pesanti… Mia madre, lo so, ogni tanto si vergognava di me, forse perché balbetto un po’ e non parlava in giro di avere un figlio e io ci piangevo, alla sera, perché mi sentivo bello e forte come un leone e allora facevo gli aquiloni che volano, a volte vanno anche lontano, ma poi scendono in picchiata e possono parlare con chi abita in cielo e ritornano a riferirmi che là c’è un mondo per tutti, anche per quelli come me, senza differenze.”

Aspettava la partenza di un tram, là in viale Fulvio Testi, e quel soffio di vento proteso verso un viaggio ignoto, per lanciare il suo aquilone viola e giallo, a volte rosso… per inviare i suoi messaggi, le sue visioni, sicuro di un mondo, lassù, parallelo e ideale, di azzurro e illusioni. Un segreto che apparteneva solo a lui, al suo immaginario paludato di solitudine che cerca, cercava…una corrispondenza, una voce, chissà… E gli parve, al tramonto di fuoco di un giorno senza storia, che Lei venisse dal cielo per riconsegnargli il suo aquilone smarrito, quello che era luce e colori, nella penombra incombente di quel sole che non sapeva morire.

“Era bella come una stella e si chiamava Gioia, sì proprio Gioia, ma non sapeva parlare e mi sfiorò qui, sulla guancia per dirmi che gli ero simpatico e parlammo con le mani… e c’era da ridere… ma poi colsi un fiore nato chissà come in una buca della strada, per lei… no, non osai dirle che mi piaceva e che era tanto bella da togliere il fiato… Quella sera ce ne andammo insieme, con le mani intrecciate, per tornare. E vedevo le case ballare, le luci che ridevano e tremavo come una foglia con il vento: mi sembrava una festa come quella di Natale. La mamma era morta, ma io le gridavo “Hai visto? Una donna per me. La più bella”… Al bar mi compativano, loro, che raccontavano conquiste straordinarie… ”Ma tu ce l’hai una ragazza?” dicevano e io stavo zitto e tenevo per me il mio segreto”