Milano-Cortina, Malagò “Abbiamo perso un anno e otto mesi e l’abbiamo buttato nel camino”

“Abbiamo perso un anno e otto mesi e l’abbiamo buttato nel camino”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso del suo intervento all’incontro ‘Territori Olimpici: la Lombardia protagonista”, in corso di svolgimento a Palazzo Lombardia. “Negli ultimi 8 mesi il governo Draghi ha accelerato i termini e oggi stiamo brindando perché abbiamo costituito la società che dovrà realizzare le infrastrutture – ha aggiunto -. Abbiamo vinto la candidatura a giugno 2019, ma oggi siamo a dicembre 2021 e un anno prima dell’evento siamo obbligati contrattualmente di fare i test event, ovvero le gare negli impianti delle gare olimpiche per vedere se tutto è a posto. Questo vuol dire avere gli impianti a gennaio 2025, siamo esattamente a tre anni da tutto questo”. “Sono orgogliosissimo e meno male che ci agganciamo al Pnrr, ma se non si accelera con qualche ulteriore strumento… Siamo onesti, conosciamo la realtà del nostro Paese” ha concluso il numero uno dello sport italiano. (ANSA).



Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845