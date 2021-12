Buono taxi, allargata la platea dei beneficiari e aumentato il rimborso sulla spesa della corsa

Ampliare la platea dei beneficiari e rimborsare la quota massima consentita sulla spesa della corsa: questa la decisione sui Buoni viaggio taxi, entrati in vigore dal maggio scorso, approvando la delibera che modifica le linee di indirizzo per la concessione delle agevolazioni tariffarie del servizio taxi e noleggio con conducente.

Fino al 31 dicembre, i Buoni viaggio, utilizzabili su taxi e veicoli NCC (auto pubblica a noleggio con conducente) aderenti all’iniziativa, rimborseranno la quota massima prevista sulla singola corsa, fino a 20 euro a viaggio, e fino a 200 euro complessivi a persona.

Sino ad oggi, hanno potuto beneficiare di questa opportunità i residenti a Milano con mobilità fisica ridotta, con patologie accertate, anche temporanee, le persone affette da patologie accertate e persone soggette a terapie salvavita. Oltre alle persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica, per esempio dove uno dei componenti svolge attività lavorative appartenenti a codici ATECO soggette a limitazioni sul contenimento della diffusione del virus e tutti i cittadini in stato di bisogno, con un ISEE pari o inferiore a 28.000 euro e persone disoccupate o in cassa integrazione.

Ora, recependo una possibilità offerta dal Governo, a questo elenco si aggiungono le donne in gravidanza, le persone a partire dal 65° anno di età, le persone affette da malattie che necessitano di cure continuative. Altra novità è che ora, per tutti, il beneficio è valido anche se accompagnati.

Il sistema, affidato a Telepass, richiede per il cittadino beneficiario del servizio di essere in possesso della tessera sanitaria ovvero del numero di codice fiscale, e per i taxi di aver scaricato una app.

Per coloro che si sono già iscritti alla piattaforma del Comune, la nuova opzione partirà in automatico, per i nuovi utenti sarà necessario preiscriversi al servizio attraverso la piattaforma disponibile all’indirizzo https://formshd4.comune.milano.it/pages/buoniviaggio/index.jsp, rilasciando i propri dati anagrafici e autocertificando la propria appartenenza ad una delle categorie beneficiarie dell’agevolazione.

Riceverà una conferma di attivazione e quando vorrà usare l’agevolazione sarà sufficiente mostrare la tessera sanitaria al tassista, il quale grazie all’app già scaricata sul cellulare, inserirà il codice fiscale dell’utente per la verifica e a fine corsa inserirà il costo del viaggio.

Al momento sono quasi 3.000 i taxi aderenti e oltre 500 i beneficiari che hanno effettuato oltre 36.000 viaggi, fruendo complessivamente di buoni viaggio per un valore circa 315.000 euro.

«In merito all’ ampliamento della platea che potrà beneficiare della misura dei Buoni Viaggio Taxi a partire già dalla giornata di ieri e fino al 31 dicembre è senza dubbio positiva come tutte le misure, soprattutto in questo periodo, che possono aiutare i cittadini più bisognosi e al contempo favorire il lavoro”, lo afferma Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano….”Un passo importante e un bel segnale per tanti cittadini bisognosi e che aiuta senza dubbio anche il nostro lavoro. Ora auspichiamo si lavori per renderli non solo attivi nel 2022 ma una misura stabile nel tempo”.