Trenord, oggi sciopero sindacati: mettersi in viaggio solo se treni garantiti

Trenord ricorda ai passeggeri che lo sciopero indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie dalle ore 3 di oggi 14 dicembre alle ore 2 di mercoledì 15 causerà significative ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. L’azienda in una nota consiglia ai passeggeri di mettersi in viaggio solo dopo aver verificato che le corse di proprio interesse siano comprese nell’elenco dei treni garantiti pubblicato sul sito trenord.it e sull’App. Nel caso in cui non compaiano nella lista, si sconsiglia ai clienti di spostarsi in treno nella giornata di domani.

“Nonostante le aperture al dialogo offerte dall’azienda nelle ultime settimane, le rappresentanze sindacali hanno indetto lo sciopero scegliendo una modalità che intende causare significativi disagi ai passeggeri e vanificando la tutela della mobilità assicurata dalle fasce di garanzia”, afferma Trenord. “Infatti, nonostante tali fasce siano previste di tre ore, a causa di questa modalità di sciopero circoleranno la mattina solo i treni che partono dopo le 6 e arrivano alla destinazione finale entro le 9 e la sera quelli che partono dopo le 18 con arrivo previsto entro le 21, riducendo drasticamente i collegamenti utili per il rientro”. I dettagli e le indicazioni relative allo sciopero sono comunicati ai clienti sul sito trenord.it e su AppTrenord, anche con notifiche push.