ATM UNCOVERED “fuori orario” S1E4 – Cantava il grande Domenico Modugno…

Cantava il grande Domenico Modugno

” ‘ giunta mezzanotte

Si spengono i rumori

Si spegne anche l’insegna

Di quell’ultimo caffè

Le strade son deserte

Deserte e silenziose,

Un’ultima carrozza

Cigolando se ne và.

Il fiume scorre lento

Frusciando sotto i ponti

La luna splende in cielo

Dorme tutta la città

Solo và un uomo in frack.”

E questi uomini in frack sono le squadre dell’armamento ATM,

quando le luci della città si spengono, la corrente viene tolta e i mezzi vanno a riposare nelle loro case/deposito assieme al personale viaggiante, c’è qualcuno che non riposa mai. Sono le squadre dell’armamento dell’ATM che con il favore delle tenebre sono pronte a fare scintille in tutti i sensi del nostro immaginario.

Facebook Tramvieri di Milano