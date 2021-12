Antonio Salinari, (F.I.) “Luminarie di Natale nel Municipio 7 – Ma dove sono finite?”

“Luminarie di Natale, quest’anno il Comune di Milano sostiene di avere un record di decorazioni natalizie in città ma nelle nostre periferie sembrano disperse” Commenta Antonio Salinari, Capogruppo di Forza Italia del Municipio 7.

“Dopo tanti anni di buio, nella scorsa legislatura per 5 anni abbiamo sempre stanziato dei fondi per sopperire alle mancanze del Comune di Milano e riaccendere le Vie principali dei nostri quartieri con le illuminazioni natalizie. Abbiamo voluto far respirare il clima natalizio ai nostri cittadini e alle attività commerciali del nostro territorio con giochi di luci nel tradizionale periodo da Sant’Ambrogio all’Epifania” – commenta Salinari – “Abbiamo riacceso il Natale in tutti i quartieri periferici tra cui Baggio, Muggiano, Figino, Quarto Cagnino, Quinto Romano, San Siro e lungo la Via delle Forze Armate, oggi invece” – ribatte Salinari – “a distanza di pochi giorni da Sant’ambrogio e a poche settimane dal Natale non abbiamo ancora visto luminarie natalizie sul nostro territorio, mentre le solite zone centrali vivono un’esplosione di luci e colori” – conclude Salinari – “Spero vivamente che con la sinistra al governo nel nostro territorio non si ritorni al buio, i cittadini non possono perdere l’occasione di vivere la magia del Natale. Bisogna riservare il giusto valore alle periferie e promuovere lo shopping natalizio nei negozi di quartiere. La sinistra dimostra di non rispettare le periferie, i nostri cittadini e non rilancia le attività commerciali”.