Al concerto Gospel con una coperta per i senzatetto

Una calda coperta è l’originale “biglietto” da consegnare all’ingresso del concerto di Natale di Progetto Arca, in programma domenica 12 dicembre alle ore 19 all’Abbazia di Mirasole di Opera (Milano), dove la onlus gestisce progetti di inclusione sociale e accoglienza per famiglie in situazioni di emarginazione e difficoltà. Giunto alla sua ottava edizione e dopo la pausa forzata dello scorso anno, l’ormai famoso “gospel con coperta” è dedicato a chiunque desideri assistere a un classico concerto natalizio in stile gospel e, insieme, avere l’occasione di fare un regalo a chi ha più bisogno, soprattutto in vista dell’arrivo del freddo invernale.

Prima del concerto i volontari raccoglieranno le coperte (singole, nuove o usate purché in ottimo stato) che saranno poi distribuite alle persone senza dimora ospiti delle strutture di accoglienza e incontrate per strada dalle Unità mobili. Sarà il coro multietnico dei SoloSingers a esibirsi in un repertorio di canti gospel e brani natalizi come All I whant for Christmas, I say a little prayer, Feliz Navidad, Oh happy day. L’ensemble ha un’esperienza importante alle spalle come coristi di supporto per Mariah Carey a X-Factor, Laura Pausini per il progetto “Laura Xmas”, Elisa, Antonello Venditti.

Ingresso con Super Green Pass. Per info: tel. 02 6671 5266.



