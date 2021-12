Taxiblu: su corse pesa pesantemente l’incertezza, normalità ancora lontana

“Come purtroppo avevamo ipotizzato qualche giorno addietro almeno in questi giorni di “ponte” per molti milanesi, non c’è stato un aumento importante delle corse come poteva essere almeno sino al 2019. Unica nota positiva è che per alcuni giorni senza dubbio la città si è svuotata rendendo più fluido il traffico e la viabilità in generale”. Lo afferma Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano. “Sono mancate però all’ appello senza dubbio molte corse nel centro città e verso stazioni ed aeroporti che comunque anche se in numeri non eccezionali ci sono state. Sulle presenze turistiche, nello specifico estere, da quello che può essere il nostro osservatorio su “strada” mi sento di dire che una crescita significativa non c’è stata – aggiunge Boccalini -. Purtroppo l’attuale fase d’ incertezza legata alla pandemia che credevamo un po’ tutti avesse dato “una tregua” torna a farsi prepotentemente sentire e certo quello che si andrà a chiudere tra qualche settimana sarà un altro anno in negativo per il nostro lavoro, che come altri settori purtroppo, non trova una continuità e un ritorno a livelli di normalità da quasi due anni oramai”.



