Natale: nel Duomo di Milano ritorna il tradizionale concerto

Dopo la sospensione imposta dalla pandemia nel 2020, torna un appuntamento divenuto ormai una tradizione nel panorama milanese in attesa del Natale: il grande concerto in Cattedrale offerto alla città dalla Veneranda Fabbrica e dal Comune di Milano. Il concerto si terrà in Duomo il 15 dicembre alle 20 e 30: protagonista dell’evento, realizzato anche con il sostegno di Assolombarda, sarà laBarocca, l’ensemble specializzato in musica sei-settecentesca dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi diretto dal Maestro Ruben Jais, affiancato dall’ensemble vocale diretto dal Maestro Jacopo Facchini. Il programma musicale prevede Dixit Dominus HWV 232 di Georg Friedrich Händel e Magnificat BWV 243 di Johann Sebastian Bach. Nell’osservanza delle norme sanitarie attualmente vigenti, l’ingresso al concerto in Duomo sarà libero fino a esaurimento posti, previa prenotazione obbligatoria dal 10 dicembre sul sito ufficiale duomomilano.it. La capienza sarà estremamente ridotta (circa 500 spettatori) e l’accesso, consentito a partire dalle 19.45 prevede l’obbligo di Green Pass rafforzato. (ANSA).

