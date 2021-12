De Chirico “Ma il Comune sa chi sono i senzatetto?”

“Attualmente sono circa 500 i senza dimora in strada a Milano, molti dei quali non vogliono essere accolti presso le strutture assistenziali, secondo la piattaforma informatica ‘Tutti per te’ utilizzata dalle unità mobili che vigilano sulla presenza dei clochard in città. Lo ha comunicato Miriam Pasqui, responsabile dell’area dei servizi socio-assistenziali del Comune.

“La vera domanda è come mai nessuno dal Comune si domandi perché ci sono senzatetto che preferiscono dormire al freddo piuttosto che andare in un centro accoglienza. La risposta è molto semplice, ma allo stesso tempo sconcertante. Hanno paura. Una risposta scomoda che nessuno mai darà perché svelerebbe il fallimento del sistema di accoglienza della sinistra meneghina”: lo afferma il capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico in merito a quanto emerso nel corso della commissione consiliare sul ‘Piano freddo’ del Comune. “Il Comune aiuta tutti gli homeless senza sapere chi sono, se hanno dei precedenti e se sono clandestini. Ciò è molto pericoloso perché poi succedono episodi di efferata violenza di cui parla periodicamente la cronaca – prosegue -. Bisogna censire chi sono queste persone e cercare di aiutarle nel reinserimento sociale. Chi non ha i requisiti per rimanere in Italia deve essere espulso dal Paese o se è un delinquente deve essere carcerato. Non si tratta di una gara tra ultimi e nemmeno di razzismo, ma di dimostrare che le Istituzioni ci sono e sanno fare il controllo del territorio”.