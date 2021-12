Ceo di Pfizer “La variante Omicron sembra essere più blanda rispetto ai ceppi precedenti”

Il Ceo di Pfizer, Albert Bourla, ha dichiarato che la variante Omicron del Covid-19 sembra essere più blanda rispetto ai ceppi precedenti, ma pare anche diffondersi più velocemente e potrebbe portare a più mutazioni in futuro. “Non credo che sia una buona notizia avere qualcosa che si diffonde velocemente”, ha detto Bourla al Wall Street Journal. “Si diffonde rapidamente e ciò significa che sarà in miliardi di persone e potrebbe verificarsi un’altra mutazione. Questo non lo vorremmo” ha continuato il CEO dicendo che in base a dati del Sudafrica è difficile trarre conclusioni poiché solo il 5% dei sudafricani ha più di 60 anni e i più giovani hanno normalmente casi più lievi di Covid. Tuttavia, molti sudafricani sono anche sieropositivi e questo comporterà aggravamento per chi contrae il Covid. Bourla si aspetta che il numero di casi confermati di Omicron aumenterà da decine a milioni nelle prossime settimane.

