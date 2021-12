Milano, ricostruzione volto Sant’Ambrogio, assessore Galli: ammirato da incredibile risultato

Assessore : ” Regione sostiene patrimonio ecclesiastico”

Nell’aula San Satiro della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano è stato presentato il busto con la ricostruzione tattile facciale di Sant’Ambrogio, ottenuta sulla base delle reali fattezze del suo volto. All’incontro ha partecipato l’assessore regionale all’Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli. Regione Lombardia è infatti intervenuta a suo tempo per sostenere il restauro dei mosaici del Santo nella cappella di san Vittore in Ciel d’oro, per la realizzazione del volto di Sant’Ambrogio e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il busto di Sant’Ambrogio, prodotto in resina poliuretanica, sarà posizionato all’interno del percorso espositivo del Museo della Basilica di Sant’Ambrogio, a partire dalla metà di dicembre 2021.

ASSESSORE GALLI: AMMIRATO DA RICOSTRUZIONE VOLTO – “Sono profondamente ammirato – sottolinea l’assessore regionale alla Cultura – per l’incredibile risultato di questa ricostruzione del vero volto del Santo Patrono di Milano, Sant’Ambrogio. L’imminente ricorrenza del 7 dicembre, la più sentita da tutta la città e da ogni milanese, quest’anno si arricchisce di un prezioso manufatto e dell’occasione imperdibile ed emozionante di trovarsi letteralmente a tu per tu con il grande e indimenticato Vescovo della Milano del IV secolo. Si tratta di un motivo in più per visitare o per tornare a visitare il Museo della Basilica di Sant’Ambrogio”.

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ECCLESIASTICO – “Regione Lombardia – ha aggiunto Galli – affianca con convinzione e concretezza non solo la valorizzazione del patrimonio ecclesiastico ambrosiano e lombardo, ma anche la realizzazione di quegli interventi strutturali che ne consentono una più ampia e agevole fruibilità”. (LNews)