Coronavirus: 2.628 i nuovi contagi in Lombardia, 8 i decessi

In Lombardia nella giornata di ieri sono stati 2.628 i nuovi contagi a fronte di 121.463 tamponi effettuati.

Sono stati segnalati 8 decessi: sabato ne erano state registrate 19. Da febbraio dello scorso anno le vittime ufficiali per Covid in Lombardia sono arrivate a 34.455.

Sul fronte dei ricoveri, sono aumentati i pazienti nei reparti ordinari, arrivati a 955 (+31), così come aumentano anche i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, che sono 124 (+3).

Situazione Covid nelle province della Lombardia

Secondo quanto comunicato, sono 757 i casi individuati nella provincia di Milano. Nella provincia di Bergamo i casi sono stati 193, mentre sono stati 377 in quella di Brescia. A Varese i casi sono stati 376, nel Mantovano invece sono stati 90. Nel Lodigiano si sono registrati 49 casi, in provincia di Pavia 89. In provincia di Monza e Brianza si sono avuti 286 casi, 67 nella provincia di Lecco e 73 in provincia di Cremona. Nella provincia di Como se ne sono registrati invece 121 e infine 49 in provincia di Sondrio.