De Corato: parte campagna regionale contro abusivismo taxi anche in Stazione Centrale

“Questa mattina (ieri ndr) è stata avviata anche in Stazione Centrale la campagna di Regione Lombardia contro l’abusivismo dei taxi. Questa iniziativa segue quelle già attivate nel periodo estivo negli aeroporti di Linate e Malpensa e in tutte le stazioni di Ferrovie Nord compresa quella di Milano Cadorna. Si tratta di un ulteriore tassello nella campagna mediatica di sensibilizzazione contro questo fenomeno. Prossimamente anche nelle televisioni locali verrà trasmesso uno spot sull’argomento. Voglio ringraziare Grandi Stazioni per aver accolto e sposato l’iniziativa mettendo a disposizione due maxischermi nello scalo”: lo riferisce Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale che ha presentato oggi l’iniziativa in Stazione Centrale.

“È chiaro che la campagna di sensibilizzazione non basta – prosegue De Corato – per sconfiggere questo fenomeno sono fondamentali i controlli della Polizia Locale. Il Comune di Milano deve istituire un nucleo di vigili dedicati a questo servizio. Lo stesso deve fare Polfer, come già fa Polaria per contrastare l’abusivismo negli scali lombardi. Quando ero vicesindaco di Milano avevamo istituito un servizio ad hoc denominato ‘Sierra 5’ per la repressione dei taxi abusivi fuori dalle stazioni. Per quanto riguarda invece le sanzioni sono evidentemente ancora insufficienti viste le tante denunce della categoria. Ricordo infatti che, secondo quanto riferito dal Comune di Milano stesso, nei primi 6 mesi del 2021 sono state effettuate zero contestazioni per ex articolo 86 comma 2 del codice della strada, mentre nel 2020 appena 10. Nel 2019, anno in cui la pandemia non aveva ancora colpito, appena 40. Sicuramente replicheremo questa campagna anche il prossimo anno”, conclude De Corato.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845