Campo rom di via Vaiano Valle: daspo per due persone dalla Lombardia per traffico rifiuti illecito

Questa la notizia sul Corriere “ Blitz di polizia, carabinieri e polizia locale nel campo nomadi abusivo di via Vaiano Valle, a Milano. Notificati due provvedimenti di allontanamento dalla regione a due cittadini originari del Montenegro: sono accusati di «combustione illecita di rifiuti tesa porre fine a un’attività di raccolta, stoccaggio, abbandono, smaltimento e vendita irregolare» che veniva effettuata nell’area”

Ancora rom che ritengono lecito e forse doveroso per sbarcare il lunario, operare attività illegali alla faccia di chi auspica un’integrazione a parole, ma niente fatti. La loro rappresentante che si è candidata con il PD che dice? L’episodio raccontato è uno dei tanti, nell’indifferenza del buonismo di sinistra, eppure sa che i campi abusivi andrebbero sgomberati così come sono e che agli “abitanti” non dovrebbe essere alcuna azione illegale. Il Corriere spiega la dinamica del loro operato “Il traffico illecito, diretto e organizzato dalle due persone allontanate dalla Lombardia, si concentrava soprattutto nelle ore notturne e nel periodo di osservazione la polizia locale ha potuto vedere che alcuni furgoni, non appartenenti a persone del campo, entravano, si accostavano all’abitazione dei due montenegrini e immediatamente il carico veniva smistato ai confini dell’area abitata, separando l’indifferenziato (materassi, legno, divani eccetera) da elettrodomestici e ferro, proficuo oggetto di rivendita. I falò venivano appiccati per «smaltire» la parte indifferenziata al fine di ricavarne nuovi pezzi di ferro ed eliminare almeno in parte rifiuti invendibili. La parte «preziosa» dei rifiuti, quella ferrosa, veniva quindi stoccata in alcuni capannoni, veri e propri depositi, sempre ai margini del campo. Il resto veniva spostato con carriole a mano verso l’esterno dell’area dell’abitato abusivo, accumulandosi.”

Nessun pietismo, nessuna giustificazione, ma una volontà ferma di controllo e di razionalizzazione dei fenomeni illegali, ma forse sperare alle promesse di Sala è semplicemente stupido.