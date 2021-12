A Milano il volontariato lo fanno anche i manager

Il Gruppo manager per il sociale di Manageritalia Lombardia offre gratuitamente consulenza di qualità a enti del terzo settore e della pubblica amministrazione: un esempio da seguire per la città intera

Milano ha da sempre una forte vocazione al volontariato, con tante persone coinvolte, che con spirito “meneghino“ si danno da fare per risolvere in prima persona i problemi a cui il pubblico non arriva.



Sono tante le motivazioni che spingono a fare volontariato: si vuole aiutare qualcuno, sostenere una causa, sentirsi utili, conoscere altre persone. Questi volenterosi a volte gestiscono il banchetto per la vendita delle gardenie della ricerca, oppure aiutano i ragazzi con problemi a scuola, o le persone extracomunitarie che devono fare i documenti.

A Milano da anni è attiva una organizzazione di volontari che ha scelto di rendersi utile in modo diverso. Si tratta del Gruppo manager per il sociale di Manageritalia Lombardia.

I suoi membri sono manager, soprattutto ex dirigenti in pensione, ma anche persone più giovani: la loro particolarità è che lavorano per offrire gratuitamente competenze professionali agli enti del terzo settore e della pubblica amministrazione.

Il gruppo era nato con l’obiettivo di lavorare solo a supporto del mondo del no-profit sul territorio, svolgendo attività a supporto di enti quali la Croce Rossa, ma anche a tante onlus locali più piccole; poi negli ultimi anni ha esteso il suo intervento anche agli enti locali e alla Pa, per esempio realizzando un progetto con le carceri per il reinserimento dei detenuti.

I membri di questo gruppo sono manager esperti, con competenze dall’amministrazione alla privacy, e dalla sicurezza alla comunicazione. Contribuiscono alle cause fornendo un supporto di consulenza di alto livello, accompagnando gli enti in un percorso di crescita e professionalizzazione e formando le persone. Il tutto, ovviamente, gratis.

ll Gruppo manager per il sociale è coordinato da Giancarla Bonetta, la quale, dopo una carriera da manager in diverse aziende multinazionali, oggi, in pensione, gestisce un gruppo di 300 volontari, impegnati ogni anno in progetti a supporto di oltre 50 onlus ed enti attivi a Milano e in Lombardia.

Una lista di breve di alcuni degli enti aiutati dal gruppo di Manageritalia Lombardia più di recente comprende:

Banco Alimentare, uno dei progetti storici del gruppo, dove sono attivi 10 manager volontari, a sostegno di più aree: stesura del bilancio sociale (che tra l’altro è stato premiato da Altis – Università Cattolica), sviluppo fonti di approvvigionamento, logistica;

una collaborazione tra due onlus Aias (disabili motori – sviluppo domotica) e Faccia Vista (disabili autistici – vendita opere pittoriche) e la catena Leroy Merlin, con i manager a supportare la collaborazione;

Social tech cooperativo per il futuro, un’iniziativa della Fondazione Triulza, dove 15 manager mettono a disposizione giornate di tutoring a favore di cooperative sociali che usano nuove tecnologie per un impatto sociale, ambientale ed economico;

Csv Lombardia (centro servizi per il volontariato), dove i manager volontari partecipano alla rete di sostegno al terzo settore;

Cisom (Corpo italiano di soccorso cavalieri di Malta), offrendo formazione sui temi comunicazione e formazione;

Fondazione Comunità Milano: progetto “cuore visconteo” per combattere le nuove povertà educative, sociali ed economiche.

Negli ultimi anni il tema della sostenibilità è uscito dal recinto del solo volontariato e dalla tradizionale vulgata del confinamento alle anime pie. Allo stesso tempo il terzo settore si è evoluto e ha sempre più bisogno di competenze di alto livello per svolgere al meglio il suo ruolo. Quale occasione migliore per un gruppo di manager per rendersi utili?

(fonte Linkiesta)