Regione celebra Giornata Mondiale Disabilità e promuove “Festival dell’inclusione”

L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha proclamato la Giornata internazionale delle persone con disabilità, che viene celebrata ogni anno il 3 dicembre, allo scopo di promuoverne i diritti e il benessere. In occasione di questa ricorrenza, l’Assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia organizza il Festival dell’Inclusione. Domani, venerdì 3 dicembre, presso l’auditorium ‘Testori’ in piazza Città di Lombardia, a Milano, si esibiranno compagnie teatrali, gruppi musicali e artisti inclusivi tra cui la ‘Si può fare’ band e la cooperativa sociale ‘Il Granello’. “Attraverso l’organizzazione di questo evento – dichiara l’assessore regionale Alessandra Locatelli – Regione Lombardia, da sempre in prima linea per garantire la piena inclusione alle persone con disabilità, intende sensibilizzare i cittadini su questa importante tematica che interessa tantissime famiglie”. “Tanto è stato fatto – sottolinea – ma ancora molto resta da fare per garantire l’accessibilità universale e l’inclusione sociale di tutte le persone con disabilità. Come Regione abbiamo fortemente voluto che i protagonisti di questa giornata fossero proprio i ragazzi che ogni giorno convivono con la propria disabilità e che attraverso la musica, la poesia e l’arte in generale hanno saputo valorizzare i propri talenti”. “Sono molto orgogliosa che il 3 dicembre, sul palco dell’auditorium ‘Testori’ – conclude Locatelli – tutti i cittadini lombardi avranno modo di conoscere alcuni dei tantissimi progetti realizzati sul territorio lombardo che sono preziosi modelli di inclusione”.



