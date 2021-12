“Somministrare informazione meno democratica”, Monti finge di giustificare, ma…

L’ultima gaffe grave di Mister Loden Monti, poche storie, rivela una predisposizione, e neppure vagliata dalla ragione, alla “somministrazione” dall’alto di ciò che si deve sapere. E il ricordo va alla tanta vantata sobrietà a cui corrispondeva l’eccesso di tasse ecc. di cui l’uomo comune non ha mai capito realmente il perché.

Quel “somministrare” è stato il tormentone di una parte della trasmissione Quarta Repubblica e, con ragioni validissime, la condanna. Ora Mister sobrietà affida ad una nota delle pseudo scuse, ma la predisposizione ad una quasi censura, rimane. Pubblica Nicola Porro sul suo blog “Scuse che non sono vere scuse. Precisazioni che poi non è che precisino granché, anzi. Forse addirittura finiscono col rafforzare il concetto, quello espresso da Mario Monti, secondo cui limitare e “somministrare l’informazione” in tempo di guerra al Covid non sarebbe poi così drammatico.

Dopo la bufera sulla sua ospitata in tv a La7, in cui ipotizzava una sorta di Minculpop in salsa “dei migliori” per “dosare dall’alto l’informazione” con “modalità meno democratiche”, ovviamente a uso e consumo del “governo, ispirato dalle autorità sanitarie”, Monti ha affidato a David Parenzo la sua nota di precisazione. Dice il senatore a vita: “Nella puntata di In Onda, ho usato un’espressione infelice e impropria (“modalità di comunicazione meno, come dire, democratiche secondo per secondo”) quando ho detto che, se non si vuole rendere ancora più difficile la gestione della crisi pandemica a causa di corti circuiti informativi, occorre trovare una strategia comunicativa appropriata, per conciliare la libertà di espressione di ciascuno con la necessità di evitare confusioni, allarmismi o invece sottovalutazioni”. Forse anche allora non si dovevano creare allarmismi e confusione.