Manutenzione strade assente, Lega: in via Lancetti voragini nell’asfalto, peggioramento della situazione

Sala, dopo aver verificato che il pavé è scomodo per le bici e monopattini e quindi va tolto, che risponde alle segnalazioni di buche, a volte voragini, nelle strade? Non credo che sia agile fare una corsa in bicicletta tra le strade ridotte a un colabrodo. Ma di manutenzione non se ne parla, un sostantivo della lingua italiana, ma sconosciuto a Palazzo Marino.

La Lega ha fatto un sopralluogo in via Lancetti, un caso, ma certamente non l’unico “Dopo il sopralluogo che avevamo effettuato 6 mesi fa, siamo tornati questa mattina in via Lancetti per verificare se il problema delle buche fosse stato risolto. Purtroppo, non è così, anzi, se possibile, lo stato del manto stradale è persino peggiorato. L’amministrazione comunale semplicemente non ha fatto nulla per risolvere la situazione e le buche si sono allargate ancora di più, diventando vere e proprie voragini nell’asfalto. La corsia preferenziale rimane chiusa alle moto e alle biciclette, per evitare che possano capitare incidenti di cui Palazzo Marino potrebbe pagare le conseguenze. Insomma, una presa in giro per i cittadini. E’ davvero questo il modo in cui l’amministrazione intende affrontare i problemi della città?” Lo hanno dichiarano Stefano Bolognini, Samuele Piscina e Federico Rossi.