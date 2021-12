“Cantare è Vivere” sabato 4 dicembre 2021 ore 20:45 Al teatro Magnani di Fidenza (PR) Coro Cantori di Santa Margherita festeggia i 50 anni

Oggi, alla soglia dei cinquant’anni dalla fondazione, I Cantori di Santa Margherita perseguono la stessa passione dei fondatori, con immutato entusiasmo, per contribuire a mantenere e diffondere la cultura musicale ed il canto corale. Un coro con la gioia di vivere dell’amicizia, con l’amore per la musica, la convivialità nel ritrovarsi, con l’impegno costante che l’ha reso noto per qualità e ricchezza di repertorio. E la semplicità empatica per chi è felice di chi si unisce con ammirazione al gruppo.

Nacque quasi per caso: un gruppo di amici affiatati… le sere sotto il pergolato a cantare i canti della tradizione… così ebbe inizio l’avventura del coro de I Cantori di Santa Margherita.

Dopo le prime timide uscite in pubblico, nel teatrino della parrocchia, incoraggiati dal parroco Don Giorgio Galli, questo nucleo di cantori cominciò a strutturarsi sotto la guida di Romano Saliprandi. Correva l’anno 1971. Il coro, composto all’inizio di soli uomini, si trasformò presto in coro misto proponendo un repertorio sempre legato al canto d’ispirazione popolare, sia della tradizione che d’autore.

Dal 2012 il coro è diretto dal maestro Germano Boschesi.

