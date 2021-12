Arcivescovo Delpini inaugura nuovo centro diurno all’istituto Ciechi

L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha fato visita, stamani, all’Istituto dei Ciechi di via Vivaio. Lo ha comunicato lo storico istituto milanese. L’Arcivescovo ha dato la propria benedizione al nuovo Centro Diurno Disabili “una struttura appena realizzata all’interno dell’edificio di via Vivaio che accoglierà ragazzi e ragazze non vedenti con disabilità complesse” e poi l’incontro è proseguito “con un saluto agli ospiti della RSA Casa Famiglia e con la visita ai nuovi percorsi museali dell’Istituto, attualmente in fase di allestimento”. Il Centro accoglie 24 giovani, altrettanti l’Rsa mentre sono oltre 400 gli studenti ipovedenti seguiti dall’istituto. La visita si è svolta alla presenza dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, e dell’assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano, Lamberto Bertolè: a fare gli onori di casa il presidente della Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, Rodolfo Masto. “Con la visita dell’Arcivescovo – ha commentato Masto – si rinnova la storica vicinanza tra la Diocesi milanese e l’Istituto dei Ciechi. Il progetto inaugurato oggi è cruciale per un futuro in cui sono sempre meno le persone affette da sola ipovisione, mentre sempre più quelle che abbinano più disabilità, e per queste c’è ancora tutto da costruire”.

