Milano, Città Metropolitana approva piano da 750 km di ciclabili, Priorità Segrate-Idroscalo

Il Consiglio metropolitano di Milano ha approvato ieri sera il progetto “Cambio” che implica la realizzazione o messa a sistema di 750 km di piste ciclabili su tutti i 133 comuni dell’ex provincia. Il piano prevede, a regime, la presenza di 24 “linee ciclabili”: 4 circolari e 16 radiali, con la novità di 4 linee super veloci che attraverseranno il territorio da nord a sud e da est a ovest. L’obiettivo è quello di aumentare la quantità degli spostamenti in bicicletta e raggiungere almeno il 20% dei totali e il 10% di quelli intercomunali. “Cambio” prevede inoltre che l’80% dei servizi di interesse (scuole, imprese, ospedali, interscambi con il Tpl) si trovi entro 1 km da almeno una linea, in modo da offrire una copertura territoriale estesa. L’intenzione è quella di fare della ciclabilità un volano di sviluppo che integra la tutela ambientale, la sicurezza, lo sviluppo economico e il benessere generale. Una volta identificati dei corridoi super-ciclabili a livello metropolitano il Piano intende integrarli con le ciclabili comunali, per facilitarne l’uso. “Nei prossimi anni – ha commentato in una nota la consigliera delegata alla mobilità, Beatrice Uguccioni – investiremo circa 250 milioni di euro per realizzare una rete capillare di piste ciclabili che si integreranno alla altre modalità di spostamento esistenti. Lo scopo è colmare il gap che abbiamo rispetto alle aree metropolitane europee più virtuose. Questo comporterà meno emissioni e traffico, ma anche più sicurezza stradale, poiché ciclisti e automobilisti non dovranno condividere la medesima sede stradale. Si tratta di un progetto unico in Italia, perché è il primo ad essere corredato di un documento strategico organico”. Le super-ciclabili della rete “Cambio” saranno dotate di fibra ottica per soluzioni smart anche attraverso l’uso di alcune tra le applicazioni più innovative che questa infrastruttura consente, dall’illuminazione a basso impatto (di notte si illuminano al passaggio dei ciclisti e di giorno si ricaricano) alle informazioni in tempo reale (grazie a display posti lungo i percorsi). Sono previsti inoltre parcheggi e stazioni dedicate alle bici lungo i percorsi. Entro la fine dell’estate 2022 sono previste le prime due realizzazioni dell’opera. La prima, riguarda il primo tratto della Linea 6, che da Milano raggiungerà Segrate e l’Idroscalo.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845