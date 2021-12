Bassetti “Sì alla terza dose. Omicron è meno impegnativa, controllabile”

Il professor Matteo Bassetti, intervenuto alla trasmissione Coffee Break andata in onda ieri mattina, su La7, ha avuto parole rassicuranti, ma ha ribadito “I vaccini funzionano, se poi Moderna e Pfizer vorranno produrre un vaccino modificato che protegga dalle variante meglio” ma per questo se ne riparlerà il prossimo anno. Bassetti ha infatti precisato che “non dobbiamo confondere la conclusione di questo ciclo vaccinale con la terza dose e l’aggiornamento del vaccino. È come se avessimo comprato un’auto a rate: ora dobbiamo pagare la terza. L’auto nuova la compreremo l’anno prossimo”. Nello specifico parla della tanto temuta variante Omicron “Questa variante Omicron è molto meno preoccupante di quanto sembrasse la settimana scorsa, meno impegnativa dal punto di vista clinico”, perché “il virus sembra aver fatto un passo favorevole, verso quadri meno impegnativi”. Aggiungendo che i soggetti che hanno contratto il contagio erano tutti vaccinati, anche se sono stati colpiti in modo lieve.

Ancora una dichiarazione sui vaccini per i bambini. I pediatri si sono espressi chiaramente, i vaccini ai bambini vanno fatti. Altri virologi e laboratoristi vari che non hanno mai visitato un bambino è meglio che stiano zitti.