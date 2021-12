Antonio Salinari, (F.I.) Municipio 7: cade il vincolo monumentale sul quartiere Q8 e il Marchiondi?

“E’ stato accolto il ricorso del Comune di Milano sul vincolo monumentale del quartiere Qt8 ritenuto troppo impattante, ma il vincolo posto all’ex istituto Marchiondi?” – commenta Antonio Salinari, capogruppo di Forza Italia del Municipio 7 – “Da decenni l’edificio di Via Noale a Baggio è ridotto a uno scheletro in rovina e in totale degrado, oggetto di occupazioni abusive e in totale abbandono, il vincolo della Soprintendenza ai beni architettonici è troppo rigido e restrittivo” – continua Salinari – “ come Municipio 7 negli anni abbiamo chiesto di togliere i vincoli al complesso per permettere la riqualificazione dell’area che il nostro quartiere aspetta da troppo tempo” – conclude Salinari – “Il prolungamento della M1 verso Baggio e Olmi potrebbe rappresentare l’occasione giusta per recuperare l’ex Istituto ma per farlo serve che le rigidità del vincolo siano rimosse al più presto possibile”.

