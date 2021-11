Variante Omicron, sono risultati positivi anche la moglie e i due figli del paziente zero

Sono risultati positivi alla variante Omicron anche la moglie e i due figli del paziente zero italiano. Lo rende noto la Regione Campania, al termine del sequenziamento Covid relativo all’ingegnere proveniente dall’Africa australe e ai contatti diretti avuti al suo rientro in Italia. I quattro pazienti non presentano sintomi rilevanti, a conferma dell’azione prodotta dal vaccino. Il sequenziamento in tempi rapidi è stato possibile grazie a strumenti che con tecnologia Ngs, di cui è dotato il laboratorio del Ospedale Cotugno, che consentono di processare e valutare il genoma virale in toto nel giro di 24 ore. A scopo precauzionale sono state messe in isolamento le due classi delle elementari frequentate dai figli dell’uomo, dove finora dopo due serie di tamponi non sono emersi altri contagi. Se tutto andrà bene, entro la settimana, i bambini potranno riprendere le lezioni. L’itinerario del manager E’ stato intanto ricostruito nei dettagli l’itinerario che il dipendente dell’Eni ha seguito nei suoi spostamenti di metà mese, viaggi ora sotto la lente di ingrandimento a caccia di tutti i possibili contatti. Saranno anzitutto sottoposti a test i 133 passeggeri del volo proveniente dal Sudafrica e atterrato a Fiumicino l’11 novembre, a bordo del quale viaggiava il paziente zero dopo aver effettuato in partenza un test risultato negativo. Successivamente l’uomo ha trascorso alcuni giorni a casa con i familiari, per poi spostarsi in Lombardia per esami medici aziendali, eseguiti a San Donato Milanese, compreso un tampone – il 16 novembre – che ne ha rivelato la positività. Un esito che ha bloccato il suo rientro per servizio in Mozambico, dando inizio all’isolamento domiciliare.

