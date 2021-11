Natale sarà luminoso per tutti: a Milano 30 km di luminarie in 200 vie

Il Natale 2021 riaccende l’economia di Milano e regala il primo record: saranno 30 i chilometri di vie (oltre 200), decorate grazie al contributo di 14 sponsor che hanno risposto al bando del Comune presentando progetti per illuminare al contempo distretti e vie commerciali nel centro e in periferia. Nel cuore della città i chilometri saranno 12, nel resto dei quartieri saranno almeno 18, una lunghezza da record. Ai 30 chilometri degli sponsor andranno poi sommate le altre vie addobbate grazie ai progetti delle varie associazioni di quartiere che fino al 14 dicembre potranno partecipare, con i loro progetti, all’avviso del Comune e ricevere fino a 3mila euro in contributi, per un totale di 75mila euro. “Siamo felicissimi per questo straordinario risultato – dichiara l’assessora allo Sviluppo economico e Politiche del Lavoro, Alessia Cappello -. I progetti presentati da 14 sponsor, contro i 4 del 2020 e gli 8 del 2019, premiano una città che sta vivendo con attenzione al rispetto delle regole ma con grande impegno un periodo di ripresa in ogni settore, a cominciare da quello economico”. Questi gli sponsor e le località del centro illuminate: Dior (corso Vittorio Emanuele, da piazza San Babila a piazza Duomo); Netflix (corso Como da piazza Gae Aulenti a largo La Foppa, corso Garibaldi); Nivea (viale Monza, da Piazzale Loreto a Sesto Marelli); Unieuro (via Marghera); Ralph Lauren (via della Spiga), Galbanetto (corso Garibaldi, da largo La Foppa a via Anfiteatro), Discovery Italia (via Panfilo Castaldi e via Lecco); Nexi (via Piero della Francesca, via Poliziano, via Procaccini e via Canonica); Veralab (via Guido d’Arezzo), Giochi Preziosi (via Orefici), Montenapoleone District (via Montenapoleone, via Verri, via Sant’Andrea, via Santo Spirito, via Borgospesso, via Bagutta, via San Pietro all’Orto, piazza Croce Rossa); Banca Mediolanum (via Dante, via Tommaso Grossi); Nhood Service (corso Buenos Aires, Caselli di Porta Venezia, corso di Porta Venezia), Urban Up Unipol (corso di Porta Romana e via Confalonieri). All’elenco si aggiunge Hines – che non ha partecipato al bando – ma che sosterrà, con le stesse modalità, l’illuminazione di via del Gesù in centro e una località (nel suo caso una scuola) in periferia. La sponsorizzazione complessiva è pari a circa 1,4 milioni di euro.(ANSA).

