Esselunga e la sua linea di alta pasticceria in collaborazione con i fratelli Cerea apre il primo temporarystore

Per la prima volta Esselunga sperimenta la formula del temporarystore, con l’obiettivo di portare la sua linea di alta pasticceria Elisenda anche al di fuori dei propri negozi, per farla conoscere e per dare al pubblico la possibilità di degustare le sue specialità in una cornice esclusiva, immersa nella calda e luminosa atmosfera natalizia milanese. Inaugurata in via Spadari 4, a pochi passi da Piazza Duomo, una pasticceria dedicata al periodo delle feste.

Il marchio Elisenda è nato nel 2016 dall’incontro tra Esselunga e il ristorante stellato Da Vittorio dei fratelli Cerea, due eccellenze unite dalla cura per la qualità, la passione per i sapori semplici e autentici, il rigore nel metodo e una forte vocazione: offrire alle persone la possibilità di entrare in una vera e propria pasticceria di alta qualità durante l’esperienza di acquisto quotidiana.

Roberto Selva, Chief Marketing & CustomerOfficer di Esselunga spiega: “Elisenda rappresenta tutti i valori a cui Esselunga si ispira ogni giorno nella preparazione dei propri prodotti: qualità, artigianalità, creatività e un’accurata selezione degli ingredienti. Ed è proprio intorno a questi valori che si sviluppa il temporarystore, un elegante spazio dove sarà possibile immergersi nei colori, nei profumi e nei sapori delicati e sofisticati della nostra pasticceria”.

I clienti potranno acquistare la linea di panettoni Elisenda, disponibili nella versione classica, al cioccolato e anche nella nuova ricetta al marron glacé, insieme alla novità della veneziana, tutti elegantemente confezionati in un nuovo packaging di latta. Oltre a una vasta gamma di prodotti di pasticceria torte, pasticcini mignon, macaron, tartellette alla frutta, bignè e cannoncini, riempiti al momento con una delicata crema pasticcera alla vaniglia, Elisenda propone anche la nuova linea di dessert con il classico tiramisù, il profiterole e la crema al mascarpone.