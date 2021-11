Dergano – Cantiere del Centro TOG di viale Jenner 44

Demolita completamente la piccola palazzina delle “Ex Docce Pubbliche” via Livigno, un edificio realizzato dal dal Comune nel 1960 per ospitare una serie di docce pubbliche, un edificio a forma di L di circa 1000 metri quadrati rimasto in stato di abbandono da oltre un decennio e sita a Dergano all’angolo tra Viale Jenner 44 e Via Livigno 1.

La Fondazione TOG (Fondazione Together To Go Onlus) si è presa incarico di demolire e ricostruire lo stabile che ospiterà, con una concessione per trent’anni, “La Città della Fragilità”.

Nel nuovo edificio ecosostenibile, a vetrate, che avrà una superficie di 3.500 metri quadrati, verranno trasferite tutte le attività del centro della Fondazione TOG, che attualmente opera nel distretto della Barona in zona Famagosta, ampliando gli spazi a disposizione e potenziando i servizi per i piccoli pazienti (oggi sono circa 120), per le loro famiglie e per la formazione del personale. Le novità saranno tante: dall’ambulatorio con medici specializzati alla piscina per idroterapia, dai doposcuola BES ai corsi di formazione, dallo spazio fab-lab alla caffetteria. Servizi dedicati dunque anche a tutto il quartiere.

Nel progetto sono previsti anche laboratori per l’acquisizione e il perfezionamento di abilità professionali dei ragazzi – utili all’inserimento lavorativo, con l’obiettivo di proseguire il percorso con loro anche oltre le scuole medie – e un polo informativo per la specializzazione di operatori clinici ed educativi nel campo della disabilità e della fragilità educativa.

Qui di seguito le immagini di questi giorni con il sito completamente sgombero dai detriti del vecchio edificio demolito nelle settimane scorse. (Urbanfile)