Confcommercio Milano lancia corso di formazione Its per manager della cultura

Confcommercio Milano inaugura il primo corso di formazione superiore Its per preparare manager della cultura e dello spettacolo. L’iniziativa è promosso da Innova Professioni (Fondazione Its in viale Murillo 17 a Milano, fra gli enti formativi di riferimento della Confcommercio milanese) ed Agis. Il corso per manager culturale per lo sviluppo del territorio, con durata biennale, prenderà avvio il 13 dicembre e costituisce una novità per i giovani che si vogliono specializzare nella complessa attività gestionale di teatri, festival, cinema. Nel frattempo il 29 novembre presso la Veranda Liberty di Palazzo Castiglioni (corso Venezia 47) alle 13.45 è in programma, alla presenza della classe dei giovani talenti, un incontro con il quale nascerà ufficialmente Impresa Cultura Milano, coordinamento delle associazioni di Confcommercio Milano che rappresentano un settore fortemente penalizzato dall’emergenza pandemica: l’impresa creativa e culturale.

