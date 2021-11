Cose da fare assolutamente se ti sei appena trasferito a Milano

Trasferirsi a Milano può essere shoccante e stressante ma la miglior consolazione che possiamo darti è che sei appena arrivato nella città più dinamica d’Italia. Dopotutto sei nel cuore della moda, nella Metropoli della sostenibilità, nella sede della Borsa Italiana e delle aziende più famose al mondo e non solo!

A Milano vivono le tue star più amate ed è il cuore di negozi, botteghe e ristoranti esclusivi. Per questo la prima cosa che devi fare è adattarti al nuovo stile di vita a partire dal piacere del palato.

Milano da assaggiare

Conoscere una nuova realtà attraverso il cibo, dopotutto, è il miglior modo per cominciare e ti suggeriamo di farlo seguendoblog sui ristorantie food/travel blogger come la seguitissima @serenafoodieinsider, che ha da poco cambiato nome al suo account Instagram (prima @milanfoodieinsider).

Sul blog di Serena troverai sempre consigli di cibo e viaggio soprattutto sulla capitale meneghina e, proprio per questo, una delle migliori blogger da seguire per capire dove mangiare bene a Milano.

Il tour obbligatorio dei maggiori luoghi di interesse

Una volta sistemati scatoloni e valigie sarai pronto per scoprire la Milano per la quale arrivano milioni di turisti ogni anno. Dovrai visitare il Castello Sforzesco, il Palazzo Reale, il Duomo, il Teatro alla Scala e la Galleria Vittorio Emanuele II.

Non potrà mancare un salto a Parco Sempione, ai Navigli, a Via Montenapoleone e alla Basilica di Sant’Ambrogio. Grossomodo i maggiori luoghi di interesse della città sono questi, ma è ovvio che la città offre molto di più!

Considera che non potrai visitare tutto in un giorno ma se ti organizzerai per bene potrai spostarti a piedi e in metro e girarla tutta, magari incontrando una delle celebrità che hai sempre sognato di poter vedere dal vivo.

Un hobby, un riparo, un po’ di sport

Dal momento che Milano è la città dinamica per eccellenza ti suggeriamo di trovare subito tre compagni che ti faranno sentire meno solo e che ti aiuteranno a fare amicizia. Innanzitutto comincia da un hobby, da una passione vecchia o da qualcosa di nuovo che ti attira.

Puoi provare il teatro, il canto o il ballo oppure frequentare fiere, convegni ed eventi specialistici dove troverai “i tuoi simili” con i quali sarà più facile attaccare bottone e scambiare due chiacchiere.

Il secondo alleato è il tuo riparo, il rifugio in città dove prendere il tuo solito caffè o il tuo solito succo biologico mentre scambi due chiacchiere con chi è dietro il bancone. Non sottovalutare questo aspetto perché avere a che fare con luoghi che diventano familiari è importantissimo per prendere familiarità con la tua nuova città. Infine non dimenticare di fare sport perché a Milano è pieno di occasioni che ti permettono di praticare attività all’aperto o al chiuso, ideali per fare conoscenze e prenderti cura della tua salute.

L’attività fisica ti aiuterà anche a superare il malumore e il senso di solitudine che potesti provare i primi giorni, tipico anche di chi è più avvezzo a socializzare.