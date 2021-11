Torna l’11 e il 12 dicembre Happy Natale Happy Panettone dedicata al re dei dolci natalizi

Torna, per la sua terza edizione, Happy Natale Happy Panettone, con Artisti del panettone, una due giorni, l’11 e 12 dicembre, dedicata al re dei dolci natalizi: il panettone artigianale. Due giorni di golosi appuntamenti a Palazzo Bovara, il Circolo del Commercio di Confcommercio Milano (corso Venezia 51) che ospiterà il pubblico nel rispetto della normativa anti Covid e che domenica mattina premierà il panettone migliore d’Italia. All’interno della manifestazione la nuova edizione di “Artisti del Panettone” che coinvolgerà il pubblico di appassionati con degustazioni e masterclass gratuite dei panettoni artigianali realizzati dai 14 artisti. Promosso da Confcommercio Milano con le sue associazioni e realizzato in collaborazione con MNcomm, Associazione professionale cuochi italiani, col supporto di Fiera Milano e il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, l’appuntamento vedrà schierata la squadra dei rinomati Artisti del Panettone, capitanata da Vincenzo Santoro, maestro pasticcere de La Martesana a Milano, e composta da: Luigi Biasetto, Paolo Sacchetti, Salvatore De Riso, Andrea Tortora, Vincenzo Tiri, Maurizio Bonanomi, Andrea Besuschio, Lucca Cantarin, Stefano Laghi, i fratelli Pepe, Carmen Vecchione, Francesco Borioli del Laboratorio Infermentum e Mattia Premoli.

Non mancheranno le interpretazioni salate a cura dei cuochi APCIc a cui si aggiungerà la novità della mixologia, con i cocktail firmati dal flair bartender Giorgio Facchinetti. Nella giornata di sabato sarà la volta del “Panettone innovativo” di Matteo Cunsolo, presidente dell’Associazione panificatori che, in collaborazione con gli studenti del Capac, realizzerà due tipicità italiane in un unico prodotto. Gli allievi del Capac presenteranno anche un loro panettone sotto la guida del pastry chef Giordano Villa e di chef di Apci. Gianni Cocco infine, maestro del caffè, preparerà il “Panettone Molecolare” e il “Christmas Drink”. Presente anche la Fondazione Umberto Veronesi, charity partner dell’evento, con uno spazio dedicato alla vendita di gadget natalizi e panettoni solidali il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca oncologica pediatrica. “Giovani artisti” è invece un nuovo progetto che nasce per sostenere i pasticceri professionisti di domani attraverso la collaborazione tra Confcommercio Milano, Capac-Politecnico del Commercio e del Turismo e Artisti del Panettone. L’iniziativa prevede lezioni in aula tenute dai pasticceri protagonisti di Artisti del Panettone e la formazione sul campo, con stage presso i laboratori di alcuni grandi pasticceri dell’area milanese.