Maiora Solutions: il report di ottobre sul mercato immobiliare di Milano – scendono prezzi di vendita, su gli affitti

MAIORA SOLUTIONS, IL REPORT DI OTTOBRE SUL MERCATO IMMOBILIARE MILANESE

prezzi di vendita in discesa per Mono/Bilo/Trilo a ottobre, crescono i prezzi dei Quadri ;

situazione opposta per gli affitti: calano i prezzi solo per i Quadri;

Dalla fine del lock-down i prezzi di vendita e locazione di tutte le tipologie di abitazione risultano in territorio nettamente positivo.

Maiora Solutions, start-up innovativa specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale e analisi avanzata dei dati per aziende di diversi settori, ha elaborato un report che ogni mese analizza, in forma sintetica, le variazioni dei prezzi degli immobili in vendita e in affitto nella città di Milano. Il report è stato realizzato grazie a EPONA, il primo strumento di intelligenza artificiale sviluppato da Maiora per il settore immobiliare e nato per monitorare l’evoluzione del mercato dopo il lockdown, causato dall’emergenza sanitaria per Covid-19: ogni giorno EPONA raccoglie in rete centinaia di nuovi annunci inseriti sui principali portali immobiliari, e li aggiunge al suo database. Il report mensile contiene illustra il volume degli annunci di vendita e locazione degli immobili per ognuno dei 35 quartieri monitorati da EPONA, con l’indicazione del relativo prezzo medio. I 35 quartieri sono stati aggregati in 3 diverse aree geografiche della città: centro storico, entro la circonvallazione, oltre la circonvallazione. Il documento contiene inoltre una overview dell’andamento dei prezzi dell’ultimo mese per quattro tipologie di appartamento: Monolocale, Bilocale, Trilocale, Quadrilocale. In più analizza le variazioni di prezzo intercorse nell’ultimo mese per le quattro tipologie di appartamento, per 35 differenti quartieri della città, e l’andamento dei prezzi dai giorni immediatamente successivi al lockdown ad oggi. Per quanto riguarda le vendite del mese di ottobre a Milano, si è assistito ad una leggera flessione dei prezzi di Bilocali e Trilocali e più marcata per i Monolocali. Variazione positiva dei prezzi di vendita dei Quadrilocali. Per il mercato degli immobili in affitto, si registrano aumenti consistenti per i prezzi di locazione di Monolocali, Bilocali e Trilocali nel mese di ottobre. Diminuiscono invece i prezzi dei Quadrilocali. Di seguito e nello specifico, i dati più significativi del report di ottobre.

Vendita immobili

Andamento dei prezzi di vendita al metro quadro nel mese di ottobre :

Il prezzo al metro quadro dei Bilocali e dei Trilocali, seppur con andamenti differenti, ha registrato un decremento rispettivamente del 2% e dell’1% rispetto all’inizio del mese.

Risultati negativi anche per i Monolocali che registrano una diminuzione del prezzo al metro quadro più consistente, pari al -7%.

Solo i prezzi al metro quadro dei Quadrilocali registrano un incremento (5%) nel periodo considerato.

Monolocali e Quadrilocali si sono caratterizzati per un andamento piuttosto altalenante. Il trend di Bilocali e Trilocali, al contrario, è risultato più costante.

Andamento dei prezzi di vendita al metro quadro post lockdown:

Aumenti dei prezzi di vendita trasversali per tutte e 4 le tipologie di abitazione dalla fine del lock-down ad oggi.

Gli aumenti più consistente li fanno registrare i Quadrilocali con un netto +88% rispetto inizio giugno 2020. Tuttavia, si rileva una leggera flessione dei prezzi da inizio luglio 2021.

Incremento di prezzo consistente anche per i Monolocali e i Trilocali che fanno segnare rispettivamente un +9% e +17% nel periodo.

Più stabili i prezzi dei Bilocali (+2%) caratterizzati anche da un andamento costante.

Affitti immobili

Andamento dei prezzi di affitto nel mese di ottobre:

I prezzi mensili di affitto degli immobili a Milano sono variati in modo piuttosto uniforme per i Monolocali, i Bilocali e i Trilocali. I primi fanno segnare un +32% nel periodo, Bilocali e Trilocali rispettivamente +15% e 16%.

Flessione marcata dei prezzi di locazione dei Quadrilocali nel mese di ottobre pari a -17%.

Andamento dei prezzi di affitto post lockdown:

Dalla fine del lockdown i prezzi mensili di affitto di Monolocali, Bilocali, Trilocali e Quadrilocali hanno registrato aumenti marcati.

Andamento dei prezzi molto simile tra Monolocali, Bilocali e Trilocali con variazioni da inizio giugno che hanno raggiunto rispettivamente +81%, +68% e +82%.

Aumento ancora più marcato dei prezzi di locazione dei Quadrilocali che nel periodo sono più che raddoppiati.

Andrea Torassa ed Emilio Zunino, fondatori di Maiora Solutions, hanno dichiarato: “Siamo molto contenti della realizzazione di questo documento in cui abbiamo cercato di illustrare brevemente i risultati delle analisi effettuate da EPONA sugli annunci di immobili in vendita e in affitto in città. Crediamo molto in questo strumento grazie al quale è possibile fornire precise previsioni sull’andamento di un mercato che, con l’emergenza Covid-19 ancora in corso, è necessario monitorare in maniera ancora più accurata”.

Il report con maggiori dettagli può essere richiesto tramite il seguente link:

https://epona.maiorasolutions.com/