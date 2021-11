Ma la gente cosa pensa realmente della ricchezza e dei ricchi?

Mercoledì 1 dicembre, a Milano, la presentazione del nuovo libro di Rainer Zitelmann: “Ricchi! Borghesi! Ancora pochi mesi! Come e perché condanniamo chi ha i soldi”

Nei film e nelle serie televisive, le persone ricche sono spesso rappresentate in maniera negativa: ciniche, avide e senza cuore. Ma come sono invece nella realtà e soprattutto cosa pensa veramente la gente di loro?Nel suo nuovo libro pubblicato da IBL Libri (Ricchi! Borghesi! Ancora pochi mesi! Come e perché condanniamo chi ha i soldi ) Rainer Zitelmann esamina per la prima volta in maniera comparata gli atteggiamenti nei confronti della ricchezza e dei ricchi in cinque paesi occidentali: Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Stati Uniti. Nel libro viene inoltre sviluppato un Indice dell’invidia sociale che denota come molti pregiudizi nascano anche da un’errata percezione delle dinamiche economiche e da un diffuso sentimento anticapitalista.

Il libro verrà presentato a Milano il prossimo 1 dicembre, alle ore 18, presso il Centro Brera di Via Formentini 10. Insieme all’autore interverranno Luca Garavoglia (Presidente, Gruppo Campari), Angelo Miglietta (Professore ordinario di Economia e Management e Pro-rettore, Università IULM), Nicola Rossi (Professore ordinario di Economia Politica, Università di Roma Tor Vergata e membro del Cda, Istituto Bruno Leoni). Introdurrà e coordinerà l’incontro Camilla Conti (Giornalista, La Verità e Panorama).

Ingresso con Green Pass. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo eventi@brunoleoni.it o al numero 02 365 77 325

(Istituto Bruno Leoni)