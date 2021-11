Adiconsum Lombardia: impennata inflazione, rischia aggravio spesa di 1.300 euro a famiglia

“L’escalation di prezzi al dettaglio e dei carburanti, il forte rialzo delle bollette energetiche scattato ad ottobre, l’emergenza materie prime, avranno pesanti ricadute sui consumi dei lombardi, che reagiranno alla perdita di potere d’acquisto tagliando proprio la spesa. Il rischio, già segnalato da più parti, è quello della riduzione dei consumi di Natale”. A lanciare l’allarme è Carlo Piarulli, presidente di Adiconsum Lombardia che, in una nota, spiega che “in base ai dati raccolti, un nucleo famigliare di tre componenti rischia di registrare complessivamente un aggravio di spesa di 1.300 euro annui”. “Con i consumi registrati nei primi 10 mesi dell’anno, per la bolletta elettrica gli aumenti previsti generano un aggravio di 410 euro a famiglia, mentre gli aumenti tariffari sul consumo di gas a famiglia determinerà un incremento del costo per almeno 370 euro” ha precisato Adiconsum, evidenziando che “anche il prezzo dei carburanti lievita a dismisura con rincari previsti di circa 305 euro, e che a tali stime si deve aggiungere l’incremento sui generi alimentari, costi sull’abitazione, servizi e spese sanitarie, che con l’impennata dell’inflazione al 3% porta ad almeno 200 euro gli aumenti a carico di una famiglia media di 3 persone”. “Energia elettrica, gas, carburante, spese sanitarie e generi alimentari sono indispensabili per la vita delle famiglie” ha proseguito Piarulli, concludendo “incrementi di prezzo in queste percentuali rischiano di deprimere ulteriormente la gestione già stressata dalla pandemia, dell’economia lombarda ed allargare ulteriormente il fenomeno della povertà, già ampiamente diffusa nella nostra Regione”.

